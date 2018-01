: #BreakingNews Borse europee in rialzo,Milano a +0,46% - CybFeed : #BreakingNews Borse europee in rialzo,Milano a +0,46% - NotizieIN : Borse europee in rialzo,Milano a +0,46% - christallwall : #goodmorningmarket: Aprono positive borse europee a conferma chiusure settimana passata in crescita, chiusa Tokyo - FXS_Forex_IT : Prosegue l'onda positiva sui mercati. Borse europee in lieve rialzo #Repubblica.it - Economia #Finanza #Forex - thexeon : Borse europee aprono in territorio positivo, Londra poco mossa in attesa… -

Apertura positiva per le, dopo la chiusura record di Wall Street lo scorso venerdì. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,46% a 22.867 punti. Nuovo sprint di Fca,che segna +2,79%. Margine Btp-Bund tedesco a 154,7 punti in avvio, con rendimento del decennale all'1,98%. Londra in parità, Parigi +0,23% e Francoforte +0,6% Euro a 1,2010 dollari e 136,03 yen in apertura dei mercati valutari.(Di lunedì 8 gennaio 2018)