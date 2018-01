Borsa | Europa in rialzo | Milano +0 | 1%

Borsa : Europa sale con dati inflazione : (ANSA) - MILANO, 5 GEN - Le Borse europee proseguono stabilmente in rialzo, nel giorno in cui arrivano i dati sull'inflazione dell'Ue-19 ed i prezzi alla produzione nell'industria. L'indice Stoxx 600 ...

Borsa - Milano peggiore Europa con banche : Milano, 3 GEN - A metà seduta Piazza Affari si accomoda in fondo ai listini europei con il Ftse Mib che cede lo 0,3%, appesantito dalla debolezza del comparto bancario nel giorno del debutto della ...

Borsa Europa chiude debole - Londra -0 - 6% : (ANSA) - MILANO, 2 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente hanno chiuso la giornata in calo: Londra ha perso lo 0,63%, Parigi lo 0,45%, Francoforte ha concluso in ribasso dello 0,36%.

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : (ANSA) - Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul ...

Borsa Europa conclude incerta - ok Londra : MILANO, 29 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo tranne Londra: l'indice Ftse 100 della capitale inglese ha chiuso - come di consueto in anticipo di qualche ora - l'ultima seduta ...

Borsa : Milano debole - perde primato Europa : Milano, 29 DIC - Piazza Affari scivola a metà seduta (Ftse Mib -0,8%) e si porta sotto quota 22mila punti, cedendo a Zurigo la palma di regina tra le borse europee nel 2017, anche se per pochi ...

Borsa : Europa debole - Londra record : MILANO, 29 DIC - Borse europee deboli a metà seduta, con Londra (+0,85%) che ha chiuso in anticipo su nuovi massimi. Milano (-0,75%) è in coda nella seduta odierna e cede il primo posto a Zurigo (-0,2%...

Borsa : Europa gira in calo - Milano -0 - 3% : Milano, 27 DIC - girano in calo le borse europee insieme ai futures Usa, in concomitanza con un calo del dollaro in vista dei dati sulla fiducia dei consumatori. Milano (Ftse Mib -0,36%) è in coda ...

Borsa : Europa in rialzo - Milano +0 - 3% : Milano, 27 DIC - Si ripresentano positive le principali borse europee nella prima giornata di scambi dopo il ponte di Natale. Francoforte e Parigi (+0,4% entrambe) sono in testa seguite da Milano (...

Borsa Europa giù - Londra chiude a -0 - 15% : (ANSA) - MILANO, 22 DIC - Si avviano stancamente a chiusura i mercati azionari nell'ultima seduta prima di Natale. Londra ha chiuso a metà giornata (-0,15%), Parigi cede lo 0,25%, Francoforte lo 0,28% ...

Borsa : Europa parte debole : MILANO, 22 DIC - Avvio di seduta debole per le Borse europee dopo il voto in Catalogna che ha visto il successo degli indipendentisti. A Parigi l'indice Cac 40 ha aperto in flessione dello 0,28% a 5.

Borsa : Wall Street da' la scossa all'Europa - Milano chiude a +0 - 6% : Nessun contraccolpo dalla revisione al ribasso del pil Usa del terzo trimestre (+3,2%), che e' comunque la miglior performance per l'economia di Oltreoceano da inizio 2015. Cosi', in attesa del ...