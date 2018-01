Berlusconi | sfida tra liberali e ribellismo M5s

La sfida del Cavaliere al voto : il logo Berlusconi presidente : Mossa a sorpresa del Cavaliere. Ieri mattina, poco prima dell'inizio del vertice con Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ha anticipato su Twitter il simbolo con il quale Forza Italia si presenterà sulle schede elettorali il prossimo 4 marzo. Nel logo, bianco e blu, sotto la scritta «Forza Italia» campeggia anche lo slogan «Berlusconi presidente». «Anche con questa nuova legge elettorale votare ...

Maroni rinuncia - e ora? Berlusconi più forte nella «sfida» con Salvini : Il meno sorpreso della decisione del governatore lombardo è stato il leader di Forza Italia. L’irritazione del capo leghista

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : Il governo è stato insufficiente. Il Pd? La sfida è tra noi e M5S : Silvio Berlusconi boccia Paolo Gentiloni e il suo entourage. "Il voto all'anno di governo - mette subito in chiaro - è certamente insufficiente sul piano dei risultati". Pur non nascondendo la "personale cortesia del premier", in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia attacca duramente l'esecutivo accusandolo di essere stato "il quarto governo consecutivo sul quale ...

Salvini sfida Berlusconi 'Firmi programma o niente alleanza. E se avrò più voti sarò premier' : Nelle ore successive, partecipando a un incontro della scuola di formazione politica del partito a Milano, ha anche spiegato come vuole fare campagna elettorale: 'Noi vogliamo fare il giro d'Italia ...

Berlusconi sfida Grillo : Se vince le elezioni ondata di nuove tasse : I sondaggi sono sempre più confortanti e Forza Italia appare in pole position all'interno del centrodestra nella grande corsa verso il voto. Uno scenario di progressivo rafforzamento a cui Silvio Berlusconi continua a contribuire con la sua presenza, di persona o in video, facendo pesare la propria leadership.Il presidente di Forza Italia ieri è intervenuto con due videomessaggi in due differenti eventi, uno organizzato a Grosseto dal ...

Il giovin Berlusconi alla sfida con l’ex premier Renzi : Una sovrapposizione temporale, se non una vera coincidenza; un parallelismo involontario, o forse no, ci hanno fatto provare ieri un brivido di futuro. ...

Renzi : ho sfidato Berlusconi ma ha fatto come Di Maio : Roma, 22 nov. (askanews) 'Spero Berlusconi sia messo in condizione di fare la campagna elettorale perchè mi piacerebbe sfidarlo. Io l'ho sfidato ma ha fatto come Di Maio'. Lo ha detto il segretario ...

Matteo Renzi sente l'odore del nemico : 'voglio sfidare Silvio Berlusconi' : Una persona del sud, con laurea e master, per spiegare che siamo dalla parte della scienza e non dalla parte delle bufale, i no vax, il passato degli apprendisti stregoni. Poi la sua visione sulla ...

