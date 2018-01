Berlusconi | no agli utili idioti che appoggiano i grillini

Elezioni - Di Maio contro l’Economist : “Dicono che Berlusconi vincerà? Buon auspicio per noi. Sbagliano sempre” : “A me sembra di vivere lo stesso clima del referendum costituzionale. Vedo un certo establishment che si sta compattando tutto su Berlusconi, addirittura l’Economist, per il quale Silvio Berlusconi era inadatto a governare, ha cambiato idea”. Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi Di Maio in diretta su Facebook da Porto Marghera. “Non è che l’Economist abbia cambiato idea perché Berlusconi ha un’altra qualità di ...

Elezioni - Di Maio contro l’Economist : “Dicono che Berlusconi vincerà? Buon augurio per noi. Sbagliano sempre” : “A me sembra di vivere lo stesso clima del referendum costituzionale. Vedo un certo establishment che si sta compattando tutto su Berlusconi, addirittura l’Economist, per il quale Silvio Berlusconi era inadatto a governare, ha cambiato idea”. Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi Di Maio in diretta su Facebook da Porto Marghera. “Non è che l’Economist abbia cambiato idea perché Berlusconi ha un’altra qualità di ...

Silvio Berlusconi - il sondaggio sul centrodestra che getta nel panico Marco Travaglio : I sondaggi parlano chiaro: a fine 2017 il Pd è il partito che ne esce sconfitto avendo perso circa 7 punti in 12 mesi (dal 31 al 24-25%), il Movimento 5 Stelle resta stabile intorno al 28 per cento ...

Berlusconi : "Lotta alla povertà - controllo dei migranti e taglio delle tasse nei primi 100 giorni di governo" : Il leader di Forza Italia: "Sono in campo per convincere gli italiani e per restituire a tutti un po' di speranza"

Berlusconi propone reddito di dignità e si accoda agli odiati 5 stelle. Grillini : “E’ una fotocopiatrice impazzita” : Dice di ispirarsi al premio Nobel Milton Friedman, ma l’idea è molto simile a quella del Movimento 5 stelle e al provvedimento approvato dal governo solo qualche mese fa. Mentre il nome è uguale a quello della campagna di Libera. Silvio Berlusconi, nel bel mezzo del torpore delle feste natalizie, ha deciso di lanciare la sua proposta contro l’emergenza povertà: il reddito di dignità. L’etichetta è identica a quello della ...

Berlusconi - il bersaglio è Di Maio : 'Non ha mai lavorato - si trovi un impiego e poi potrà candidarsi' : ' Il progetto dei grillini - incalza il leader forzista - massacrerebbe di tasse la nostra economia, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista contro la libertà di tutti ...

Berlusconi - il bersaglio è Di Maio : 'Non ha mai lavorato - si trovi un impiego e poi potrà candidarsi' : Sono loro i veri professionisti della politica perché il loro unico mestiere, il loro unico mezzo di sostentamento è ciò che guadagnano in Parlamento ' . ' Il progetto dei grillini - incalza il ...

Berlusconi - il bersaglio è Di Maio : 'Non ha mai lavorato - si trovi un impiego e poi potrà candidarsi' : ' Il progetto dei grillini - incalza il leader forzista - massacrerebbe di tasse la nostra economia, bloccherebbe le infrastrutture, accentuerebbe l'incubo giustizialista contro la libertà di tutti ...

Berlusconi si copre il fianco - Quagliariello lascia - la Lorenzin nicchia - rinasce la Dc : benvenuti al centro (di B. Acquaviti) : La gestazione è stata un po' lunga: sono servite scissioni (come quella in Ap), riunioni allargate e ristette, discussioni sul nome. Ma alla fine, la fantomatica quarta gamba del centrodestra - di cui ...

Berlusconi si copre il fianco - Quagliariello lascia - la Lorenzin nicchia - rinasce la Dc : benvenuti al centro : La gestazione è stata un po' lunga: sono servite scissioni (come quella in Ap), riunioni allargate e ristette, discussioni sul nome. Ma alla fine, la fantomatica quarta gamba del centrodestra - di cui si parla sin da quando a luglio l'allora ministro Enrico Costa si dimise dal governo per tornare all'ovile di Arcore - ha visto la luce. La denominazione scelta inizialmente era 'Italia per le libertà' ma poi qualcuno ha obiettato ...

Centrodestra - Salvini : “Stop agli incontri con Berlusconi. Hanno detto no a cancellazione sconti di pena sui reati gravi” : Stop a qualsiasi incontro tra Lega Nord e Forza Italia. Lo dice Matteo Salvini, furente per il fatto che Forza Italia ha votato contro il disegno di legge firmato dal leghista Nicola Molteni che prevede (a questo punto prevedeva) la cancellazione dello sconto di pena per i reati più gravi, a partire dalla violenza sessuale. “Sospendiamo qualsiasi tavolo e incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali” dice ...

Berlusconi presenta il programma : Scritto pensando agli elettori disgustati e arrabbiati : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi presenta a TgCom24 il programma del centrodestra. "L'ho rappresentato graficamente, in modo semplice e chiaro, nell'albero della libertà. È un bell'albero, che ho disegnato in una notte insonne. Affonda le solide radici nei nostri valori cristiani e liberali che ci legano al Ppe", spiega il Cavaliere. E fa sapere che a breve tutto sarà pronto con gli alleati. ...

Berlusconi : "Fake news? Biden sbaglia su Mosca - Putin rispetta l'Italia" : Il leader di Forza Italia, in un'intervista a Il Corriere della Sera, non ritiene credibili le accuse dell'ex vicepresidente Usa contro il Cremlino che avrebbe sostenuto indirettamente Lega e M5s in occasione del referendum costituzionale

Berlusconi : 'Le fake news? Biden sbaglia su Putin' : ... ed abbia scritto questo articolo soprattutto per ragioni di politica interna, per attaccare la politica di Trump. In realta' la sua analisi, anche per quanto riguarda le presunte difficolta' interne ...