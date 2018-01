Benefici dei semi di lino | fonte essenziale per il nostro organismo

Proprietà e Benefici dei kiwi : ecco perché si consiglia il consumo in questo periodo : Il kiwi è un frutto molto conosciuto, appartenente alla famiglia delle Actinidiaceae, genere Actinidia il cui nome deriva dall’animale simbolo della Nuova Zelanda, il kiwi per l’appunto. Originario della Cina ma successivamente esportato in Nuova Zelanda dove prese il nome di “uva spina cinese”. La varietà più diffusa è la Hayward; il kiwi presenta una buccia marrone e pelosa, dove racchiude al proprio interno una polpa verde brillante, un ...

Pensione anticipata : l’Inps estende la platea dei Beneficiari di quota 96 : Esiste una particolare misura che consente di lasciare il lavoro al compimento dei 64 anni di età. Una notizia questa che di questi tempi non passerà certo inosservata, con i lavoratori che continuano a fare i conti con le dure regole della Legge Fornero che anche la nuova manovra di Bilancio non cancellerà. Anzi, a dire il vero, i requisiti per l’accesso alle pensioni saliranno ulteriormente nel 2019, tranne che per quei pochi eletti che ...

Ecco le proprietà e Benefici dei datteri : Questi frutti possono contribuire ad equilibrare la dieta e a rivelarsi utili per la salute del cuore prevenendo ictus, colesterolo alto e pressione sanguigna elevata. Sono diverse le ragioni per cui vale la pena consumare questo frutto morbido e succulente, i datteri sono ricchi di magnesio, vitamine, fibre e potassio. Nonostante siano frutti che contengono elevate quantità di zuccheri, rappresentano comunque una valida alternativa ad altri ...

I Benefici dei pistacchi in gravidanza : In realtà, durante il periodo dell'attesa occorrono solo 300 calorie in più al giorno - afferma Evelina Flachi , Nutrizionista e Specialista in Scienza dell'alimentazione - per questo, è bene che ...

I Benefici dei pistacchi in gravidanza : I pistacchi sono il nuovo comfort food delle donne in gravidanza. Soddisfano le voglie, ma non incidono sull’aumento di peso, mettendo d’accordo future mamme, ginecologi e nutrizionisti che, per la salute di mamma e bambino, riducono sempre di più i chili che è lecito prendere durante i nove mesi di attesa. Nello specifico, sarebbero 42 i grammi di pistacchi al giorno concessi che levano il medico di torno. «Il diabete mellito ...

Caffè e cioccolato fondente : rivelati ulteriori Benefici in più dei ribaditi da cardiologi : I grandi benefici del Caffè sul nostro organismo tra aiuti per la memoria e per protezione del sistema cardiovascolare

Salute : una nuova ricerca rivela i Benefici dei pistacchi nel diabete gestazionale : I risultati di un nuovo studio condotto su alcune donne in gravidanza con un’alterata tolleranza al glucosio durante la gravidanza (GIGT) o diabete mellito gestazionale (GDM) – comunemente conosciuto come diabete gestazionale – rivelano che mangiare pistacchi può aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue. Lo studio, “Effetti dell’assunzione di pistacchio sulla risposta glicemica postprandiale nelle donne in ...