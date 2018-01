' Bastardo chi non differenzia'

Fichi d’india a natale : ecco le proprietà dei “Bastardoni” : I Fichi d’india sono dei frutti dolci e carnosi molto consumati ed apprezzati durante la stagione estiva, coltivati soprattutto in Sicilia. A maggio le pale dei Fichi d’india si riempiono di piccoli frutti fioriti, questa rappresenta la prima fioritura che darà frutti maturi fra luglio e agosto. Ma, per antica tradizione, per avere frutti maturi anche da ottobre a dicembre, si procede, fra maggio e giugno, alla “scozzolatura” dei Fichi ...