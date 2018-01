Basta Vittime | ' Antonella | una giovane mamma perde la vita sulla statale 106'

Lucia Annibali alle donne che hanno subito violenza : "Basta sentirsi vittime - pensiamo al dopo" : "Basta sentirsi vittime, bisogna pensare al dopo". Questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Lucia Annibali alle donne che hanno subito violenza. Per lei il "dopo" è quello che è successo nei quattro anni e mezzo che la separano dal giorno in cui il suo ex fidanzato la sfregiò con l'acido. Avvocato, oggi quarantenne, Lucia ha subìto diversi interventi e lunghe degenze in ospedale, ma non è più "la ...