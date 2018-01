Basso rischio sisma?Sì sequestro scuole

: “Sequestro per tutte le scuole a rischio sismico” - venadimaida : “Sequestro per tutte le scuole a rischio sismico” - infoitinterno : Scuole e basso rischio sismico, i sindaci non possono opporsi al sequestro (StampToscana) - Rietilife : La Cassazione: "Sindaci non opponetevi a sequestro scuole anche a basso rischio sismico" - - StampToscana : Scuole e basso rischio sismico, i sindaci non possono opporsi al sequestro -

I terremoti non sono soggetti a "prevedibilità" e i sindaci non devono opporsi aldelleche, anche nelle zone a "sismico", sono a ipoteticocrollo seppure per un "minimo scostamento dai parametri" di edificazione emanati nel 2008. Così la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto contro un sindaco che ha ottenuto la riapertura di una scuola a 'leggero'sismico, pari a 0,985 su una scala che soddisfa a '1' il parametro di sicurezza statica.(Di lunedì 8 gennaio 2018)