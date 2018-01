Banca Generali | raccolta netta 2017 a 6 | 87 miliardi

Banca Generali - l'utile dei nove mesi sale a 147 milioni : Risultati in crescita per Banca Generali che ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una crescita a due cifre degli indicatori economici e un rafforzamento dei ratio patrimoniali. l'utile netto si è ...

Banca Generali - l'utile dei nove mesi sale a 147 milioni : Risultati in crescita per Banca Generali che ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con una crescita a due cifre degli indicatori economici e un rafforzamento dei ratio patrimoniali. l'utile netto si è ...

Banca Generali chiude nove mesi record e alza stime raccolta 2017 : Risultati in forte crescita per Banca Generali , che avvantaggiandosi della crescita dimensionale e dell'andamento record della raccolta , ha chiuso i nove mesi con una crescita a due cifre degli ...

Banca GENERALI/ È 'Best Private Bank' per il secondo anno consecutivo : BANCA GENERALI per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il premio 'Best Private Bank'. Soddisfatto l'amministratore delegato Mossa.