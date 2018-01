Torino - mamma presa a calci e pugni da una Baby gang : l’aggressione davanti al figlioletto : Torino, mamma presa a calci e pugni da una baby gang: l’aggressione davanti al figlioletto Un gruppo di ragazzini tra i 15 e i 17 anni ha aggredito una mamma davanti al figlio al centro commerciale le Gru di Grugliasco. La “colpa” della donna è stata quella di averli invitati a non bestemmiare.Continua a leggere […] L'articolo Torino, mamma presa a calci e pugni da una baby gang: l’aggressione davanti al figlioletto sembra essere il primo ...

Movida - assalto della Babygang «Ero a terra e ci colpivano ancora» : «Aspettano prima che muoia uno dei nostri ragazzi, poi finalmente si decideranno a fare qualcosa». Parole di una madre pronunciate a fatica, con gli occhi lucidi, dopo aver trascorso la...

Torino - Baby gang in azione al centro commerciale Le Gru : Torino, 8 gen. (askanews) Baby gang in azione al centro commerciale le Gru di Grugliasco (Torino), uno dei più grandi d'Italia. Tre ragazze e un ragazzo tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati per ...

Movida - assalto della Baby gang : 'Aspettano prima che muoia uno dei nostri ragazzi, poi finalmente si decideranno a fare qualcosa'. Parole di una madre pronunciate a fatica, con gli occhi lucidi, dopo aver trascorso la notte nella ...

Baby gang al centro commerciale - 9 denunce a Torino : Scoperta una vera e propria Baby gang, formata da studenti tra i 15 e i 17 anni, a Torino. Nove i minorenni denunciati dai carabinieri: i giovani avevano la loro zona di azione a "Le Gru", un centro ...

Baby gang pesta giovane donna a Le Gru : Baby gang pesta giovane donna a Le Gru. La sua colpa? Aver chiesto ai giovani di moderare i linguaggi. Baby gang pesta giovane donna La più piccola ha appena 15 anni e lo scorso mese ottobre, insieme ...

Due giovani accoltellati da Baby gang : NAPOLI, 7 GEN - Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti e accoltellati da una gang di una decina di ragazzini in piena notte a Chiaia, zona di movida a Napoli. I due hanno riferito alla ...

Piano di Sorrento - Baby gang di capodanno - petardi e disordini in piazza Cota : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Scomparso lo striscione anti contraffazione, De Meo: "Già allertate le forze dell'ordine" Castellammare - Rimosso l'albero di Natale a piazza Spartaco: ...

Insulti - calci e pugni al negoziante. Presa la Baby gang delle patatine : baby gang alla riscossa. Un fenomeno che non smette mai di stupire e, come dimostrano i fatti degli ultimi mesi, nemmeno accenna a ridursi, anzi si ripropone negli anni con una continuità che non può che inquietare. Grazie all'intervento dei carabinieri altri due minorenni sono finiti in manette con l'accusa di rapina dopo aver rifilato pugni e schiaffi a un negoziante per rapinare delle patatine. È accaduto ieri a Sesto San Giovanni ...

Napoli non si arrende alle Babygang : : Napoli non si arrende alle baby gang e, per l'ennesima volta, viene allestito un albero di Natale all'interno della Galleria Umberto I di Napoli. Dopo i ripetuti atti vandalici culminati con la ...

Napoli - sfida delle Baby gang : abete natalizio rubato lasciato in commissariato : Sradicato con martelli e seghe, rubato e trascinato per sfregio e sfida fino a un vicino commissariato e lì lasciato. Alla fine, purtroppo, pare abbiano vinto loro: le baby gang. Ultimo capitolo di una storia infinita e dolente della città di Napoli, l'albero di Natale che era ospitato nella centrale galleria Umberto I, dopo una serie di precedenti assalti, stanotte è stato prelevato da bande organizzate di ragazzini che hanno danneggiato anche ...

Napoli - la sfida delle Babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

La sfida delle Babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

Quarto raid delle Baby gang contro l'albero della Galleria Umberto a Napoli - danni anche ai marmi : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale "dei desideri", allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. Rubato prima di Natale e ritrovato dalla polizia, abbattuto in una seconda occasione e rimesso in piedi, nuovamente colpito qualche giorno fa, e poi la scorsa notte 'aggredito' ben due volte.Nella prima circostanza, la volante della polizia in servizio di pattuglia nella ...