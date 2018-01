: Una vera e propria fuga dal proprio paese per inseguire un sogno. ?????? - Ciclignorante : Una vera e propria fuga dal proprio paese per inseguire un sogno. ?????? - pgba94 : Awet Gebremedhin: il rifugiato che sogna il Giro d'Italia - albertocoriele : RT @Eurosport_IT: Per 18 mesi ha vissuto nascosto in casa di un amico, ora il suo sogno è realtà: Awet Gebremedhin firma con la @yallaACADE… - nikkoletta59 : RT @Eurosport_IT: Per 18 mesi ha vissuto nascosto in casa di un amico, ora il suo sogno è realtà: Awet Gebremedhin firma con la @yallaACADE… - 7593c267b7d644b : RT @Eurosport_IT: Per 18 mesi ha vissuto nascosto in casa di un amico, ora il suo sogno è realtà: Awet Gebremedhin firma con la @yallaACADE… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 8 gennaio 2018) La “grande partenza” in Israele del prossimod’VIDEO ed un eventuale partecipazione dell’Israel Cycling Academy potrebbero rappresentare il definitivo coronamento di un sogno per, uno scalatore eritreo di 25 anni, con un passato incredibilmente diverso da ogni suo collega. Un passato difficile, che lo ha segnato, ma che lo ha anche caricato di una straordinaria voglia di arrivare lontano. In fuga verso un sogno La sua strada verso il professionismo non parte da una bici con le rotelle, da un completino di seconda mano o roba simile, ma da una “fuga” dal suo paese per andare verso l’Europa benestante, nella quale inre un sogno chiamato professionismo. Nel 2013, dopo una gara inVIDEO, decide di non fare rientro nel proprio paese, dove verosimilmente avrebbe perso ogni possibilita' di diventare professionista, da lì arriva da clandestino ...