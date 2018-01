: Retweeted LE NOTIZIE (@TutteLeNotizie): Australia, morto prima che potesse testimoniare l'uomo che accusava il... - santinaf : Retweeted LE NOTIZIE (@TutteLeNotizie): Australia, morto prima che potesse testimoniare l'uomo che accusava il... - santinaf : RT @TutteLeNotizie: Australia, morto prima che potesse testimoniare l'uomo che accusava il cardinale George… - TutteLeNotizie : Australia, morto prima che potesse testimoniare l'uomo che accusava il cardinale George… - HuffPostItalia : Australia, morto prima che potesse testimoniare l'uomo che accusava il cardinale George Pell di pedofilia - BlitzQuotidiano : Richard Cousins, il “manager buono” morto in incidente aereo in Australia - Morto Richard Cousins, il “Manager buon… -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) E'inchein tribunale, l'cheilPell di abusi sessuali su minori. Damian Dignan, che viveva nella città vittoriana di Ballarat, aveva denunciato di esser stato stuprato quando era un giovane studente a Ballarat East, un'accusa che Pell negava. La morte di Dignan è stata confermata dalla compagna, Sharon Rixon. Non è chiaro come la morte di Dignon si rifletterà sul processo. Il procuratore, Nicholas Papas, ha dichiarato al Guardianche la morte di Dignan influirà sulla struttura del processo che sta per cominciare a Melbourne. "La morte di un testimone è generalmente una cosa molto seria e può determinare il fatto che un processo cominci o meno. Ma non è così semplice, perchè potrebbero esserci altre prove o testimoni".L'avvocato di ...