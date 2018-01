: Attenuanti mai per chi è accusato di stupro, amare non sminuisce un reato - Cascavel47 : Attenuanti mai per chi è accusato di stupro, amare non sminuisce un reato - silviabest77 : Attenuanti mai per chi è accusato di stupro, amare non sminuisce un reato - MiRy008 : RT @dottorgiustizia: Lo stupro non ha mai attenuanti - RaffasantiSanti : RT @dottorgiustizia: Lo stupro non ha mai attenuanti - dottorgiustizia : RT @dottorgiustizia: Lo stupro non ha mai attenuanti -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Due sentenze che riguardano fatti accaduti a Torino stanno facendo discutere in questi giorni. Le ricordo: Il 3 gennaio scorso diversi quotidiani hanno riportato la notizia della sentenza del Tribunale di Torino che ha assolto un uomo di 41 anni processato per maltrattamento nei confronti della ex convivente. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a più di tre anni per “continue aggressioni fisiche e umiliazioni morali” che avevano causato alla donna, ricorsa alle cure del pronto soccorso per nove volte in otto anni, “uno stato di prostrazione fisica e morale”. La giudice ha optato per l’assoluzione perché “dall’esame della persona offesa e dei testi non è emersa una situazione tale da cagionare un disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di vita” e perché si sarebbe trattato di “atti episodici” che erano accaduti “in ...