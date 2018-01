Attentato contro Deniz Naki News | spari contro il calciatore | aveva criticato il regime

Deniz Naki - spari contro auto del calciatore turco anti-Erdogan : 'Attentato politico' : BERLINO Il giocatore turco-tedesco Deniz Naki della squadra curda Amed Sk., è sfuggito per un soffio a un attentato in Germania mentre viaggiava di notte a bordo della sua auto in autostrada. L'ex ...

Victoria - la serie tv / Lo scontro con Alberto e l'Attentato. Anticipazioni ultima puntata e diretta : Victoria la serie, Anticipazioni del 7 gennaio 2018, in prima tv su Canale 5. La Regina rimane incinta, ma i nobili non vogliono Albert al trono. Chi cercherà di uccidere la Regina?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 21:09:00 GMT)

Attentato AFGHANISTAN/ Video - 41 morti a Kabul : "attacco contro libertà stampa e democrazia" (ultime notizie) : ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: Video e ultime notizie, un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. Almeno 40 morti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 18:32:00 GMT)

Somalia - raid Usa contro Shabaab : "Abbiamo sventato Attentato" : L'esercito americano ha reso noto di aver condotto un nuovo raid aereo in Somalia che ha ucciso quattro membri del gruppo fondamentalista al Shabaab e distrutto un veicolo che trasportava esplosivi ...

Afghanistan - kamikaze contro agenzia di stampa a Kabul : 41 morti e 84 feriti - LIsis rivendica lAttentato : Le vittime sarebbero quasi tutte civili. I talebani hanno escluso qualsiasi responsabilità nellattacco

Dopo l'Attentato sventato a San Pietroburgo - intensificati i controlli antiterrorismo a Roma e in Vaticano per il Natale : controlli antiterrorismo intensificati in vista delle festività natalizie. Potrebbe sembrare un ovvietà garantire al massimo la sicurezza nelle aree di maggiore afflusso in occasione dello svolgimento di eventi o cerimonie previste per le feste di fine anno, e verso luoghi-simbolo, come il Vaticano e piazza san Pietro, che notoriamente registrano particolare afflusso di visitatori. Ma non è così. Visto che solo pochi ...

Roma. Attentato contro il commissariato Prati : Ancora un’intimidazione ai danni delle forze dell’ordine a Roma. Una bottiglia molotov è stata lanciata di fronte al commissariato Prati. La bottiglietta è stata tirata da una persona con il volto coperto da casco, a bordo di una moto. Fortunatamente…Continua a leggere →

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Mogadiscio - Attentato jihadista contro scuola di polizi (14 dicembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: vento di guerra in casa del centrodestra. Schiaffo a Trump, vincono i democratici in Alabama.

Esplosione a New York - l'Attentatore è un ex tassista : "Ho agito per vendetta per i raid di Israele contro Gaza" : A Manhattan torna la paura. E stavolta poteva essere davvero una strage, se non fosse stato per un ordigno difettoso. Un tubo-bomba 'fai da tè indossato da un aspirante kamikaze, esploso...

Akayed Ullah - Attentato a New York per vendetta contro Usa e Occidente : NEW York Akayed Ullah, l'attentatore di New York, ha colpito per vendicarsi dei raid Usa in Siria e su altri obiettivi Isis. Secondo un'altra pista, la sua sarebbe stata una vendetta contro Israele ...

Akayed Ullah - Attentato a New York per vendetta : contro Usa per Siria o contro Israele per Gaza : NEW York Akayed Ullah, l'attentatore di New York, ha colpito per vendicarsi dei raid Usa in Siria e su altri obiettivi Isis. Secondo un'altra pista, la sua sarebbe stata una vendetta contro Israele ...

Esplosione a New York - l'Attentatore è un ex tassista : "Ho agito per vendetta per i raid di Israele contro Gaza" : «Ho agito per vendetta»: questo avrebbe detto agli investigatori dell'Fbi - secondo quanto riportano alcuni media americani - Akayed Ullah, l'uomo di 27 anni che a Manhattan ha...

Sventato un Attentato contro la May. Due arrestati a Londra : Fare irruzione a Downing Street con una cintura esplosiva, uno spray al peperoncino e un coltello con l'obiettivo di uccidere May. Era questo il piano di attentato Sventato dai servizi segreti britannici Segui su affaritaliani.it

Londra - sventato un Attentato contro Theresa May : due arresti : Il Regno Unito ha sventato un piano di attacco kamikaze che aveva come obiettivo quello di uccidere il premier Theresa May a Downing Street. Lo hanno rivelato i servizi britannici dell'MI5.L'uomo pare avesse in mente di far esplodere un ordigno rudimentale di fronte al 10 di Downing Street, per poi cercare di accoltellare il premier May nel caos che ne sarebbe seguito.I media britannici hanno specificato che due sospetti sono stati ...