Ascolti TV | Domenica 7 gennaio 2018. Fazio 18.2%-17.5% - Victoria 10.1% - Non è L’Arena 7.3% : Fabio Fazio e Pippo Baudo Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 4.705.000 spettatori pari al 18.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 3.230.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Victoria ha raccolto davanti al video 2.520.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.735.000 spettatori (6.6%) mentre Bull 1.596.000 (%). Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

Domenica In - le sorelle Parodi perdoni agli Ascolti tv del 24 dicembre : strappano il 15 - 2% di share - meno spettatori di Canale 5 : Per una volta dai dati Auditel arrivano notizie decenti per Domenica In su Rai1. Il programma condotto da Cristina Parodi e sua sorella Benedetta è riuscito a vincere la sfida degli ascolti per la ...

Ascolti TV | Domenica 24 dicembre 2017. Santa Messa 15% - Concerto di Natale 14.6%. Immarcescibile Una Poltrona per Due (12.5%) : Gerry Scotti Su Rai1 la Santa Messa di Natale, celebrata da Papa Francesco ha conquistato 2.827.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 il Concerto di Natale ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari al 14.6% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio catturato l’attenzione di 2.413.000 spettatori (12.6%). Su Italia 1 il classico Una Poltrona per Due ha intrattenuto ...

La Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io c'erano grandi Ascolti' : Intervistata dalla rivista di Fan Page, Lorella Cuccarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul grande successo delle puntate condotte a Domenica In. Le sue trasmissioni televisive sono fatte d'intrattenimento, di divertimento e di pillole di gossip che tralasciano i fatti di cronaca nera, di cui la conduttrice è sempre rimasta contraria. Nonostante ciò, i suoi programmi hanno sempre riscontrato un grande successo ed un consistente numero ...

Sorelle Parodi - Lorella Cuccarini su Domenica In : 'Quando conducevo io grandi Ascolti senza cronaca nera' : I suoi programmi erano fatti di 'gioco e intrattenimento', lei è sempre stata contraria alla cronaca nera, eppure il successo era assicurato. 'Ancora oggi le mie Domenica In restano tra le più ...

"Domenica In" non sfonda negli Ascolti : Un altro flop per Cristina e Benedetta Parodi a Domenica In . Le due sorelle, conduttrici del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno, non riescono a sfondare nello share nonostante l'assenza ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017. Che Tempo Che Fa 15.5%-14.5% - Victoria 10.8%. Record per Le Iene (15.1%). Domenica In 14.4% : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.38 alle 22.56 – ha conquistato 3.906.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 – ha ottenuto 2.321.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha ...

