Ascolti record per Domenica In con Cristina Parodi | ecco cos' è successo

Domenica in : record d'Ascolti per la Parodi - trema Barbara D'Urso : Domenica in, il programma del dì di festa di Rai 1, è cresciuto parecchio nelle ultime settimane. Sempre più telespettatori ad ogni puntata si convincono a guardare la trasmissione condotta da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta, Claudio Lippi ed Adriano Panatta, il tutto condito dalle eccelse imitazioni del comico Leonardo Fiaschi. Una puntata "bomba" quella di ieri, in cui Romina Power ha letteralmente paralizzato ...

ADRIANO CELENTANO - SPECIALE ROCK ECONOMY/ Anticipazioni 6 gennaio : nuovi Ascolti record in arrivo? : ADRIANO CELENTANO, SPECIALE ROCK ECONOMY: il programma evento del re degli ignoranti verrà proposto oggi, sabato 6 gennaio 2018, in occasione del suo 80esimo compleanno.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 17:16:00 GMT)

Le "Meraviglie - La penisola dei tesori" di Alberto Angela fa record di Ascolti con 5 milioni 662 mila : "Meraviglie - La penisola dei tesori", il programma di Alberto Angela andato ieri in onda in prima serata su Rai1, è stato seguito da 5 milioni 662 mila spettatori con uno share del 23.8%. Così la Rai dopo il record di ascolti del programma di Bolle fa un altro boom portando la cultura in tv.La prima puntata prende le mosse dall'opera di un genio simbolo della creatività nazionale: il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alberto ...

5 milioni per Bolle. Brava la Rai che rende pop la danza classica e fa record di Ascolti : Grande successo di ascolti ieri sera su Rai1 con il Capodanno in tv insieme a Roberto Bolle e ai suoi numerosi ospiti: gli spettatori del programma 'danza con me' sono stati 4 milioni 860mila, con share del 21,53%. La Rai ha vinto di nuovo la sua scommessa contro chi credeva che l'arte e la cultura non potessero conquistare il grande pubblico: con la grazia di Roberto Bolle e la perfezione del confezionamento del suo "danza con me", infatti, il ...

Italiani pazzi per il Clasico : arriva il record di Ascolti per Fox Sports : La s fida tra Real Madrid e Barcellona, vinta dai blaugrana per 3-0, è stata la più vista di sempre per ascolto medio e share tv su Fox Sports. L'articolo Italiani pazzi per il Clasico: arriva il record di ascolti per Fox Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Record Ascolti su Fox Sports : #ClasicoFox è la partita più vista di sempre sul canale in esclusiva Sky : Cresce sempre più la passione degli italiani per il grande calcio internazionale proposto in esclusiva da Fox Sports. La supersfida tra Real Madrid e Barcellona, andata in onda ieri sabato 23 dicembre alle 13.00 è stata <strong...

Scomparsa - Eleonora Andreatta esulta per gli Ascolti record. Critici tv : il cast di Alex & Co. per i giovani - Vanessa Incontrada attira i drammi : ascolti TV ascolti record per Scomparsa (voto: 6,5), la serie di Rai 1 con Vanessa Incontrada (7) e Giuseppe Zeno (7), coprodotta da Rai Fiction ed EndemolShine Italy per la regia di Fabrizio Costa che si è conclusa martedì 19 dicembre con 6,8 milioni di telespettatori, il 29% di share e un picco del 35,2%. Un altro eccellente risultato per la fiction Rai che ha vinto tutte e sei le serate ottenendo complessivamente una media di 6,5 ...

La seconda stagione di Scomparsa ci sarà? La scelta di Rai Fiction nonostante Ascolti da record : Una seconda stagione di Scomparsa non è nei piani di Rai Fiction: la serie tv diretta da Fabrizio Costa con protagonisti Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno si conclude con gli ultimi due episodi martedì 19 dicembre e non avrà un seguito. A confermarlo, ancor prima del debutto tv, è stata la stessa direttrice di Rai Fiction Tinni Andreatta, che in sede di conferenza stampa di presentazione della serie ha spiegato come non sia previsto un ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017. Che Tempo Che Fa 15.5%-14.5% - Victoria 10.8%. Record per Le Iene (15.1%). Domenica In 14.4% : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.38 alle 22.56 – ha conquistato 3.906.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 – ha ottenuto 2.321.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha ...

Ascolti tv 14 dicembre : chiude e vince La strada di casa - finale di X Factor 2017 da record : Ascolti tv prime time Con 5 milioni 677 mila spettatori pari ad uno share del 22.96% è l’ultima puntata de La strada di casa, la fiction di Rai1 con Alessio Boni, il programma più visto della prima serata tv di ieri, che ha battuto la fiction di Canale 5, Le tre rose di Eva4, con 2 milioni 634 mila spettatori pari ad uno share dell’11.06. Sul fronte informazione, bene Piazzapulita su La7, che ieri sera aveva ospite tra gli altri il ...

X Factor da record - boom di Ascolti per la finalissima : share oltre l'11% - la più vista di sempre : La finalissima di X Factor è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.783.749 spettatori medi, con una share complessiva dell'11,23%. Lo ha reso noto Sky, precisando che quella di ieri è ...

X Factor 11 : Ascolti finale a 2 - 7 milioni (11 - 23%) - record di sempre - picco per la vittoria di Lorenzo Licitra - 2 - 5 milioni di interazioni : ...