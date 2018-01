Ascolti | Che tempo che fa vince | cresce Non è l’Arena | bene Domenica In

Ascolti tv ieri - Che fuori tempo che fa vs Victoria | Auditel 7 gennaio 2018 : 7 gennaio 2018, come saranno andati gli Ascolti tv? Ricordiamo che su Rai 1 c’era ‘Che tempo che fa’ e Canale 5 l’ultima puntata della prima stagione relativa alla serie tv ‘Victoria. Scopriamo tutti i dati Auditel della giornata di ieri dei principali canali del DTT. Ascolti tv, 7 gennaio 2018 Rai 1. Lo show condotto da Fabio Fazio, ieri sera “Che fuori tempo che fa” ha intrattenuto 0.000 spettatori ...

Ascolti : Verissimo perde contro Sabato italiano - ecco perché : Ascolti tv nel pomeriggio di Sabato 6 gennaio 2018: per la prima volta Verissimo va ko contro un competitor (Sabato italiano), ecco perché e i numeri dell’Auditel. Ascolti tv di Sabato 6 gennaio 2018, Verissimo perde contro Sabato italiano Sabato italiano, in onda su Rai1 dalle 16.45, ha ottenuto 1.820.000 spettatori (12% di share) nella […] L'articolo Ascolti: Verissimo perde contro Sabato italiano, ecco perché proviene da Gossip e ...

Roberto Bolle sbanca gli Ascolti e dimostra che la buona tv si può fare : Lo show di Roberto Bolle 'Danza con me', trasmesso su RaiUno e premiato da ascolti stellari, ha riacceso le speranze. Allora la buona televisione esiste, abbiamo pensato tutti noi (eravamo in cinque ...

Adriano Celentano - 80 anni : gli show - gli Ascolti e le polemiche : ascolti boom anche per Rockpolitik , in media più di 11 milioni e punte del 60% di share: lo show era incentrato sulla politica e la totale carta bianca data dalla Rai al Molleggiato (che ospitò tra ...

Adriano Celentano - 80 anni : gli show - gli Ascolti e le polemiche : Dal clan (e dal conduttore) scattano le accuse di proteste pilotate, Celentano incassa e regala con Morandiun Ti penso e cambia il mondo da manuale. Speciale Rock Economy su Canale 5 Per ...

Masterchef Italia 2018/ Eliminati e news : gli Ascolti in rialzo - il pubblico farà a meno di Carlo Cracco? : Masterchef Italia 7, terza puntata 4 gennaio 2018: i concorrenti Eliminati, le prove della serata. Resconto del terzo appuntamento su Sky Uno coi nostri aspiranti Chef.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Ascolti TV | Giovedì 4 gennaio 2018. Le Meraviglie di Alberto Angela al 23.8% - Le Tre Rose di Eva 4 chiude al 13.9%. MasterChef 7 al 3.7%-4.2% : Meraviglie Su Rai1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori ha conquistato 5.662.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata de Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.277.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 Quel pazzo venerdì ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.457.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Coraggio della verità ha ...

5 milioni per Bolle. Brava la Rai che rende pop la danza classica e fa record di Ascolti : Grande successo di ascolti ieri sera su Rai1 con il Capodanno in tv insieme a Roberto Bolle e ai suoi numerosi ospiti: gli spettatori del programma 'danza con me' sono stati 4 milioni 860mila, con share del 21,53%. La Rai ha vinto di nuovo la sua scommessa contro chi credeva che l'arte e la cultura non potessero conquistare il grande pubblico: con la grazia di Roberto Bolle e la perfezione del confezionamento del suo "danza con me", infatti, il ...

Ascolti CAPODANNO / Amadeus su Rai 1 vince con 'L'anno che verrà' - superato nettamente lo show su Canale 5 : ASCOLTI CAPODANNO, Amadeus batte su Rai 1 con 'L'anno che va' il programma concorrente su Canale 5 'CAPODANNO in musica', doppiandolo addirittura nelle preferenze del pubblico.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 31 dicembre 2017. L’Anno che verrà (35.4%) doppia il Capodanno in Musica (17.1%) : L'Anno che verrà Su Rai1 L’Anno che verrà ha conquistato 5.536.000 spettatori pari al 35.4% di share. Su Canale 5 Wind Capodanno in Musica ha raccolto davanti al video 2.753.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Rai2 Gli Aristogatti ha catturato l’attenzione di .000 spettatori. Su Italia 1 Fantozzi ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 All’inseguimento della Pietra Verde ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv ieri - Rai 1 con ‘L’anno che verrà’ o Canale 5 con ‘Capodanno in musica’? | Auditel 31 dicembre : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? Quale palinsesto avrà conquistato il successo nell’ambito dello share? Rai 1 o Canale 5? Dati Auditel del capodanno in tv. Ascolti tv 31 dicembre 2017 Rai 1, “L’anno che verrà”. In diretta dalla splendida perla di Maratea, Amadeus ha traghettato i 0.000 telespettatori che hanno scelto la serata di Rai 1 nel 2018. Il capodanno Rai de “L’anno che verrà”, infatti, ha ...

Un 2018 di dialogo per una politica che Ascolti i giovani : Mi ritengo fortunato ad essere nato in questa epoca storica e in questa parte di mondo, perché ho a disposizione conoscenze e mezzi per trasformare questo nostro pianeta in un posto davvero bello per ...

Masterchef Italia 7/ I nomi dei concorrenti : Ascolti top - bene anche sui social (puntata 28 dicembre) : Masterchef Italia 2017, pagelle seconda puntata del 28 dicembre 2017 insieme ai nomi dei 20 concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto nella cucina(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:51:00 GMT)

Masterchef Italia 7/ I nomi dei concorrenti e Ascolti in risalita per il cooking show : Masterchef Italia 2017, pagelle seconda puntata del 28 dicembre 2017 insieme ai nomi dei 20 concorrenti che sono riusciti a conquistare un posto nella cucina(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 11:20:00 GMT)