Arriva al cinema David Hockney dalla Royal Academy of Arts solo il 30 e 31 gennaio

E se tornasse Benito Mussolini? Al cinema Arriva “Sono tornato” una commedia irriverente che pone l’inquietante interrogativo : “Eravate un popolo di analfabeti, dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti.” Roma. Giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini (Massimo Popolizio) è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato. All’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti (Frank Matano), un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. ...

Su sky cinema Arriva Cinepop - il programma quotidiano che racconta il grande schermo : Da lunedì 29 gennaio, in prima serata su Sky cinema Uno HD, arriva Cinepop, il nuovissimo programma quotidiano che racconta il mondo del cinema in sala e in onda su Sky, con un linguaggio diretto e ironico. Uno studio modernissimo in cui si alterneranno ogni mese delle attrici del nostro cinema, consigliando i film da non perdere e svelandone alcune curiosità. Ad inaugurare la conduzione di Cinepop, Sarah Felberbaum (Una piccola impresa ...

Arriva al cinema il film Fabrizio De Andrè Principe Libero - un racconto sulla storia della sua vita : le date e le sale cinematografiche : Sbarca al cinema da gennaio il film Fabrizio De Andrè Principe Libero, il nuovo docu-film su Fabrizio De Andrè. Il film è co-prodotto da Rai Fiction e racconta la storia del cantautore dall'infanzia sino alla scomparsa, avvenuta nel gennaio del 1999. Per la regia di Luca Facchini, il film su Fabrizio De Andrè arriverà al cinema come evento speciale per due anteprime il 23 e il 24 gennaio 2018, prima di approdare sul piccolo schermo. Il ...

"Fabrizio De André. Principe libero" - il film con Luca Marinelli Arriva al cinema come evento speciale : ...titolo da una citazione del pirata britannico Samuel Bellamy riportata sulle note di copertina dell'album 'Le nuvole' ( 'Io sono un Principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo ...

Domani Arriva “Raffaello – il Principe delle Arti” in prima tv su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD : Dopo il successo di pubblico e critica in Italia e nel mondo. Nel cast Flavio Parenti Dopo lo straordinario successo al box office italiano che,... L'articolo Domani arriva “Raffaello – il Principe delle Arti” in prima tv su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD su Roma Daily News.

Nei cinema di Roma Arriva Lo Schiaccianoci domenica 17 dicembre : Dal palco del Bolshoi arriva sul grande schermo la magia di un classico per tutta la famiglia Lo Schiaccianoci: domenica 17 dicembre e in replica martedì... L'articolo Nei cinema di Roma arriva Lo Schiaccianoci domenica 17 dicembre su Roma Daily News.

Il film di Ready Player One Arriva al cinema con Steven Spielberg : Indietro 13 dicembre 2017 ROMA – Dall’acclamato romanzo di Ernest Cline, sarà al cinema dal prossimo 29 marzo il film di Ready Player One. Dietro la macchina da presa il tre volte Premio Oscar Steven Spielberg. Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos. Le persone hanno […] L'articolo Il film di Ready Player One arriva al cinema con Steven Spielberg sembra essere il primo su NewsGo.

Harry Potter Arriva in Italia sulle note dell’Orchestra Italiana del Cinema : Avvicinare i giovani alla musica è senza dubbio una magia speciale. Se poi è condita dalla simpatia di Harry Potter, allora il gioco è fatto. L’avventura inizia sulle note dell’Orchestra Italiana del Cinema, che eseguirà le musiche di Harry Potter e la Camera dei segreti, il secondo concerto film tratto dalla saga ideata da J. K. Rowlings. Due sole tappe previste in Italia: la prima sarà all’Auditorium Conciliazione di Roma (1, 2 ...

Monolith - il primo film di Vision Distribution Arriva su Sky Cinema Uno : Monolith, la produzione originale Sky Cinema e Lock & Valentine, coprodotta da Sergio Bonelli editore, diretta da Ivan Silvestrini, con Katrina Bowden e tratta da un soggetto di Roberto Recchioni, arriva in prima tvsu Sky Cinema Uno HD mercoledì 29 novembre alle 21.15, disponibile anche su Sky Go e Sky Go On Demand nella collezione “In trappola!”. ...

Vasco : il concerto di Modena Arriva al cinema : Approda sul grande schermo, nella versione inedita Vasco Modena PARK - IL FILM, l'evento che il 1° luglio a Modena, ha visto Vasco protagonista assoluto assieme ai 225.000 spettatori accorsi da ogni ...

Dopo il successo al box office su Sky Cinema Arriva Oceania in prima tv esclusiva : Oceania, l’entusiasmante avventura d’animazione Disney candidata a 2 premi Oscar® e diretta da RON CLEMENTS e JOHN MUSKER (La Sirenetta, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio) incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s’imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo, sbarca in prima tv esclusiva luned&igrav...

Noomi Rapace interpreta sette gemelle - Arriva al cinema il 30 novembre "Seven Sisters" : In un futuro non così distante, sovrappopolazione e carestia hanno costretto i governi a mettere in atto la drastica politica del Figlio Unico. sette sorelle ( Noomi Rapace ), assolutamente identiche,...

'Se n'è andato...'. Lutto nel mondo del cinema - l'annuncio struggente Arriva via Twitter. Un artista straordinario che ha fatto la storia ... : Ha cambiato il suo nome in Rance Howard e ha iniziato a lavorare sulla sua carriera di attore nel 1948, trasferendosi a New York e ottenendo alcuni lavori teatrali con spettacoli itineranti. Quando ...

Arriva al cinema il 23 novembre «Caccia al Tesoro» - nuovo film di Carlo Vanzina : Il film é incentrato su un’improvvisata banda di criminali molto particolare. Nel cast troviamo Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Serena Rossi e Max Tortora. “Caccia al tesoro” è la storia di... L'articolo Arriva al cinema il 23 novembre «Caccia al Tesoro», nuovo film di Carlo Vanzina su Roma Daily News.