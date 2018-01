Arisa ecco perché cambio look

: ARISA TRASFORMATA, ECCO IL CAMBIAMENTO DELLA CANTANTE - bollicinevip1 : ARISA TRASFORMATA, ECCO IL CAMBIAMENTO DELLA CANTANTE - CronacaSocial : #Arisa cambia look. Ecco com'è cambiata la cantante: - RitaC70 : RT @RitaC70: Arisa choc: ecco le foto di com'è diventata - blogtivvu : #Arisa cambia look: critiche dei fan, ecco la sua replica - CorriereAdriati : "Voglio l'amore e voglio piacermi", anche Arisa cambia look: ecco perché (y) Segui il Corriere Adriatico e resta... -

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 8 gennaio 2018) “Cosa c’è di male a sentirsi felici? Tutti i giorni voglio amarmi di più. Vi voglio tanto bene. Buona serata”. Così esordiscepresentando su “Instagram” il suo nuovoai follower. La cantante sfoggia capelli lunghi, come non si sono mai visti: “Fin da piccola sognavo di avere i capelli lunghi…. Voglio l’amore e voglio piacere e piacermi, che c’è di male?”, scrive in risposta ad alcuni commenti piuttosto critici. Bisogna però dire che la maggior parte dei fan diha apprezzato la svolta estetica e ha lasciato commenti entusiasti. “La felicità è un esercizio costante”, aggiunge lei, convinta di aver fatto la scelta giusta.