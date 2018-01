Apple rilascia iOS 11 2 2 per iPhone | iPad e iPod

Apple rilascia iOS 11.2 per iPhone - iPad ed iPod : Apple ha da poco iniziato il rilascio iOS 11.2 per i suoi dispositivi già aggiornati ad iOS 11. Ecco il Changelog completo. Changelog iOS 11.2 Sono passati pochi giorni dall’ultimo, ma Apple non perde tempo e regala un altro update per rendere ancora migliore iOS 11. Questo major update, rilasciato da poche ore, porta al sistema operativo novità e miglioramenti. Con iOS 11.2, infatti, vengono risolti tanti problemi che affliggevano ...

Apple rilascia iOS 11.1.2 : risolti i problemi di iPhone X causati dal freddo : Nelle scorse ore Apple ha rilasciato la nuova versione del suo sistema operativo mobile. La nuova versione di iOS, la 11.1.2, è un minor release da circa 50 MB, ma risolve due importanti problemi. Il nuovo aggiornamento, infatti, risolve alcuni problemi legati ad iPhone X, come ad esempio il touch screen che si blocca con le basse temperature. A causa di un bug software, il touchscreen di iPhone X si bloccava a causa delle basse temperature. La ...

Apple rilascia iOS 11.1.2 per iPhone - iPad ed iPod : Apple ha da poco iniziato il rilascio iOS 11.12 per i suoi dispositivi già aggiornati all’ultimo Major Update. Ecco il Changelog completo. Changelog iOS 11.1.2 Questo aggiornamento cumulativo, rilasciato a partire dalla serata di ieri, porta al sistema operativo diversi miglioramenti. Con iOS 11.1.2 vengono risolti due problemi che affliggevano sopratutto il nuovo dispositivo della casa, iPhone X. Ecco a voi il changelog rilasciato da ...

Apple rilascia iOS 11.1.1 : risolti alcuni problemi : Ancora un nuovo aggiornamento per gli utilizzatori di iPhone e iPad. Apple, infatti, ha rilasciato iOS in versione 11.1.1. L’aggiornamento è il sesto da quando Apple ha rilasciato la prima versione di iOS 11. Questo pesa poco più di 250 MB e arriva senza passare da una versione beta, quindi non ci sono novità rilevanti. Apple rilascia iOS 11.1.1: ecco le novità L’aggiornamento, infatti, punta più a correggere i bug presenti nelle ...

