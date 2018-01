Anticipazioni Uomini e Donne | registrazione del 5-01-18

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani dà il via a una nuova stagione (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni: Gemma Galgani, protagonista di un nuovo tentativo per conquistare Giorgio Manetti, sarà al centro delle prossime puntate dedicate ai senior.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Anticipazioni trono over : GEMMA divisa tra GIORGIO e RAFFAELE! : Giovedì 4 gennaio 2018 sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne: al termine di un breve siparietto dove Domenico ha comunicato ai presenti di aver sognato Tina Cipollari in atteggiamenti “dolci”, Maria De Filippi è partita come di consueto da GEMMA Galgani; la dama, pur non nascondendo di nutrire ancora interesse per lo storico ex GIORGIO Manetti, ha dichiarato di stare conoscendo anche Raffaele, ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro nel mirino : il pubblico è preoccupato! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Prime critiche per Mariano Catanzaro "tronista": spunta il timore del pubblico "Sarà una pagliacciata, ecco perchè!"(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Barbara De Santi diventa conduttrice su Sky! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Barbara De Santi diventa conduttrice! L'ex dama condurrà un programma tutto suo su Sky: tutti i dettagli.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018 : Sara incontra Lorenzo - Nicolò bacia sia Marta che Virginia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018: Paolo passerà dei momenti con Angela e Marianna! Sara litiga con Lorenzo! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara inveisce contro Lorenzo! Mariano mette a dura prova le sue corteggiatrici! Paolo lancia una proposta ad Angela e Marianna! Il bacio passionale che Nicolò ha dato a Virginia provoca sconcerto in Marta! Arrivano news golosissime dalle nuove Anticipazioni Uomini e ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : ancora critiche per Anna Tedesco! (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: scatta un bacio tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani nell'ultima registrazione e il gossip sulla coppia si scatena.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:01:00 GMT)

