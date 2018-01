Anticipazioni Romanzo famigliare | una brutta notizia per Micol

Romanzo Famigliare/ Vittoria Puccini è Emma. Anticipazioni prima puntata e diretta : Romanzo Famigliare, Anticipazioni 8 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Micol scopre di essere rimasta incinta e chiede al nonno di non dire nulla alla madre.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Romanzo famigliare : Anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai Uno : Romanzo famigliare: anticipazioni prima puntata Dopo la pausa natalizia su Rai Uno tornano le fiction. Ad aprire la strada alle serie televisive del 2018 sarà Romanzo famigliare, con Vittoria Puccini e Guido Caprino. Doppio appuntamento per la prima settimana, le prime due puntate andranno in onda lunedì 8 e martedì 9 gennaio. Cosa succederà nella […] L'articolo Romanzo famigliare: anticipazioni e trama della nuova fiction di Rai Uno ...

Romanzo Famigliare : Anticipazioni seconda puntata 9 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare torna con la seconda puntata su Rai 1 martedì 9 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le ...

Al via Romanzo Famigliare su Rai1 - Anticipazioni prima puntata di lunedì 8 gennaio : madri - figlie e gravidanze inattese : Debutta lunedì 8 gennaio Romanzo Famigliare su Rai1, il grande affresco familiare contemporaneo diretto da Francesca Archibugi: per la prima volta alla regia per un progetto di una miniserie tv, la regista ha voluto mettere in scena un racconto di ampio respiro ambientato in una Livorno che vive intorno ai suoi prestigiosi cantieri navali. Romanzo Famigliare SU Rai1: LA PRESENTAZIONE IN CONFERENZA STAMPA Dodici episodi per sei serate, Romanzo ...

Romanzo Famigliare : cast e Anticipazioni prima puntata 8 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare è la nuova fiction di Rai 1 composta da sei puntate ognuna con due episodi, in partenza in prima serata lunedì 8 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, ...

Romanzo famigliare - trama - cast e Anticipazioni della nuova fiction : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare arriva su Rai1 lunedì 8 gennaio alle 21,15. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica ...

Anticipazioni Romanzo Famigliare : trama della seconda puntata del 9 gennaio 2018 : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle fiction della Rai. Da lunedì 8 gennaio andrà in onda "Romanzo Famigliare", una serie composta da sei puntate. Le Anticipazioni del secondo appuntamento che verrà trasmesso martedì 9 ci rivelano che Emma prenderà le redini della Fondazione creata dalla madre mentre la figlia Micol verrà arrestata insieme ad un suo compagno di scuola. 'Romanzo Famigliare': Micol decide di tenere il bambino Micol ...