Anticipazioni Il Segreto | cosa nascondono JULIETA e CONSUELO su ANA??

Il Segreto - Anticipazioni febbraio 2018 : il nuovo amore di Beatriz : Qualche anticipazione su ciò che vedremo nella soap il Segreto a febbraio 2018. Marcela è ormai sposata con Matias, nonostante Beatriz abbia tentato fino all’ultimo di fare andare all’aria il matrimonio. Nonostante la Dos Casas abbia sofferto per l’abbandono del Castaneda, egli ha deciso di assumersi le sue responsabilità. La figlia di Hernando però dopo poco tempo troverà ancora l’amore. Beatriz contro Marcela Beatriz, ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : ecco Camelia - la figlia di Matias e Marcela : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera creata da Aurora Guerra, Il Segreto di Puente Viejo. Il settimanale 'Telenovela' ci annuncia che nelle puntate spagnole in onda nei prossimi giorni la bella Marcela darà alla luce una bellissima bimba. anticipazioni Il Segreto prossime puntate: Matias e Marcela si sposano Nelle puntate de Il Segreto in onda nei prossimi giorni in Italia Marcela riuscirà a coronare il ...

Il Segreto : le trame dall’8 al 12 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:10 alle 17:10. Il Segreto | Le trame della settimana dall’8 al 13 gennaio 2017 Don Anselmo e Don Berengario rivelano a Don Gaspar chi è veramente Cristobal e di cosa è stato capace. Proprio mentre Matias e […] L'articolo Il Segreto: le trame dall’8 al 12 ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : nasce CAMELIA - la figlia di MATIAS e MARCELA!!! : Le ultime anticipazioni indicano che c’è un fiocco rosa in arrivo nelle puntate spagnole della telenovela Il Segreto!!! Il settimanale Telenovela annuncia infatti che Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) darà alla luce una bambina nel corso degli episodi in onda in terra iberica tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2018; scopriamo perciò insieme come si arriverà a questo lieto risvolto… Nelle puntate italiane, Marcela diventa ...

Ana è morta / Il segreto Anticipazioni febbraio : la bimba di Julieta perde la vita in un incendio : Ana è morta, Il segreto: anticipazioni febbraio. La bimba di Julieta perderà la vita nell'incendio appiccato da Prudencio per conto di donna Francisca sulle terre occupate abusivamente.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:44:00 GMT)

Il Segreto di Puente Viejo Anticipazioni : il crimine di Severo - puntata 1716 Video : Nelle precedenti anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo, vi avevamo messo al corrente della tragica scoperta che faranno Candela e Severo: Carmelito è sparito nel nulla. Dopo diverse ricerche, si verra' a scoprire che la responsabile - ovvero la donna vestita di nero avvistata da alcuni paesani - è Venancia, la suocera che Candela ha accettato di curare e ospitare nella sua casa. Dopo la telefonata minacciosa, la Menzidabal è corsa alla ...

Il Segreto Canale 5 - Anticipazioni 2018 : Dolores e lo strano caso del bidet Video : #Il Segreto di Puente Viejo ci ha abituati a tragedie, morti e disgrazie ma ogni tanto ci delizia con situazioni al limite del surreale, grazie alla preziosa presenza della famiglia Miranar: mentre Pedro è in Russia a quanto pare a spassarsela con una provocante bionda all'insaputa della moglie, Hipolito cerca in ogni modo di trovare una soluzione alla sua forma fisica non proprio 'prestante', dopo aver tentato - anche in questo caso invano - di ...

Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 12 Gennaio 2018 : Severo torna : Il Segreto Anticipazioni settimanali: il ritorno di Severo, Lucia sta male I prossimi episodi de Il Segreto di Puente Viejo ci regaleranno grandi e inaspettati colpi di scena. Partiamo da Cristobal Garrigues. Don Gaspar sembra essere molto vicino alla verità, ma Don Anselmo e Berengario gli rivelano chi è realmente il malvagio figlio di Salvador Castro. […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dall’8 al 12 Gennaio 2018: Severo torna ...

Anticipazioni Il Segreto : cosa succede a inizio febbraio 2018? : Che cosa succederà a Puente Viejo intorno a inizio febbraio 2018? Scopriamolo insieme, attraverso il nostro post che racchiude tutte le Anticipazioni principali della telenovela spagnola Il Segreto. Arriva Aquilino Benegas, il nuovo socio di Hernando. Pur di far risollevare l’impresa dei Manantiales dai problemi economici causati da Damian (Ignacio Montes), Hernando (Angel de Miguel) prenderà in considerazione l’idea di entrare in ...