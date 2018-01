Anche Nokia 8 inizia a ricevere Android Oreo

Nokia non sbaglia un colpo : Anche l’entry level Nokia 2 è costruito benissimo : Si chiude il cerchio: con Nokia 2 dagli arnesi di JerryRigEverything è transitata l'intera gamma 2017 del produttore finlandese L'articolo Nokia non sbaglia un colpo: anche l’entry level Nokia 2 è costruito benissimo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

C'è Anche Android 8.0 Oreo sul Nokia 9 che fa visita a Geekbench : C'è anche Android 8.0 Oreo nell'esemplare di Nokia 9 che sembra aver fatto visita a Geekbench, la nota piattaforma di benchmark.

Ci siamo pesati con Nokia Body Cardio - la bilancia che ti dice Anche che tempo fa : Pesarsi ogni giorno aiuterebbe a dimagrire, ha dimostrato uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Solo che poi uno si dimentica di farlo, e poi non si ricorda esattamente se 3 mesi prima pesava più o meno di tot chili, e alla fine se non vedi dei veri miglioramenti, smetti di farlo ed eviti almeno lo stress. Questo almeno finché ci sono state le tradizionali pesapersone. Poi sono arrivate le bilance smart, ...

Anche su Nokia 9 dovrebbe mancare il jack audio - con un adattatore USB Type-C incluso : Anche su Nokia 9 dovrebbe mancare il jack da 3,5 millimetri, con il connettore integrato nella porta USB Type-C e un probabile adattatore incluso nella confezione

È Black Friday Anche la gamma HealthCare di Nokia - con sconti fino al 40% : anche Nokia partecipa alle promozioni del Black Friday con sconti sulla gamma di prodotti Health Care che raggiungono il 40%

Nokia 2 è ufficiale : troppo entry-level - Anche per 99 euro : Nokia 2 è ufficiale. Com'è e quanto costa? Ne parliamo con specifiche tecniche, immagini e prezzo!