Anche Anthem potrebbe avere un' area di testing simile a Overwatch

: #Anthem: BioWare potrebbe inserire un'area di testing simile al PTR di #Overwatch. - Eurogamer_it : #Anthem: BioWare potrebbe inserire un'area di testing simile al PTR di #Overwatch. - thexeon : Secondo Michael Pachter anche Anthem implementerà le loot box, ma conterranno solo… - VG247it : Secondo Michael Pachter anche Anthem implementerà le loot box, ma conterranno solo oggetti...… - estetisti : Per Michael Pachter EA inserirà le loot box anche in Anthem -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Uno dei titoli più attesi dai giocatori PS4, Xbox One e PC è, sicuramente,, il nuovo progetto targato BioWare che ha letteralmente lasciato il pubblico a bocca aperta durante l'E3 del 2017. Il gioco si preannuncia molto ambizioso, a cominciare dal comparto tecnico, epresentarel'interessante supporto alla VR.Oggitorna sotto i riflettori grazie a novità condivise dal Techinical Design Director, Brenon Holmes, il quale ha parlato di una possible implementazione di un'di test nel gioco,al PTR dio al CTE di Battlefield 1. In una discussione su Reddit Holmes si dice interessato a un'in cui i giocatori possano testare i contenuti post lancio, soprattutto per il prezioso feedback degli utenti, utile per migliorare le pubblicazioni future.Queste le parole di Holmes, riportate da Gamingbolt:Read more…