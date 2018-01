Amazon Alexa in arrivo sui PC Windows 10 | un pericolo per Cortana?

Clear ALLY - gli auricolari wireless con Amazon Alexa : Si chiamano Cleer ALLY e sono nuovi auricolari wireless lanciati in occasione del CES 2018 di Las Vegas. Scopriamo insieme le loro feature L'articolo Clear ALLY, gli auricolari wireless con Amazon Alexa è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Alexa si prepara a sbarcare su cuffie e smartwatch con l’aiuto di Amazon : Alexa si prepara all'arrivo su cuffie e wearable entro fine anno, Amazon facilità l'integrazione con Alexa Mobile Accessory Kit. L'articolo Alexa si prepara a sbarcare su cuffie e smartwatch con l’aiuto di Amazon è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Alexa di prepara a sbarcare su cuffie e smartwatch con l’aiuto di Amazon : Alexa si prepara all'arrivo su cuffie e wearable entro fine anno, Amazon facilità l'integrazione con Alexa Mobile Accessory Kit. L'articolo Alexa di prepara a sbarcare su cuffie e smartwatch con l’aiuto di Amazon è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Al CES 2018 ci saranno le Apzen DockAll Pro - basi di ricarica wireless con Amazon Alexa : Apzen ha annunciato la nuova serie DockAll Pro (basi di ricarica wireless per smartphone e tablet), che sarà mostrata in occasione del CES 2018 L'articolo Al CES 2018 ci saranno le Apzen DockAll Pro, basi di ricarica wireless con Amazon Alexa è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Alexa parlerà italiano e Amazon cerca esperti per il centro di Torino. Ecco i requisiti : In Italia ancora non c’è, ma in Usa Amazon Echo è il coinquilino ideale cui nessuno più vorrebbe rinunciare. E a giudicare dalle offerte di lavoro presenti sul sito di Amazon Italia, l’attesa per il nostro Paese potrebbe finire presto. Il centro di sviluppo Amazon di Torino è infatti alla ricerca di candidati esperti in scienze applicate, del linguaggio e ricercatori senior di tecnologie dei processi. ...

Alexa parlerà italiano e Amazon cerca esperti per il centro di Torino. Ecco i requisiti : 'Sei interessato al mondo Amazon Echo?', chiede l'annuncio spiegando che al centro 'costruendo delle soluzioni per prodotti e servizi Amazon, compreso l'Echo che aiuteranno gli utenti a interagire ...

Alexa parlerà italiano e Amazon cerca esperti per il centro di Torino. Ecco i requisiti : In Italia ancora non c’è, ma in Usa Amazon Echo è il coinquilino ideale cui nessuno più vorrebbe rinunciare. E a giudicare dalle offerte di lavoro presenti sul sito di Amazon Italia, l’attesa per il nostro Paese potrebbe finire presto. Il centro di sviluppo Amazon di Torino è infatti alla ricerca di candidati esperti in scienze applicate, del linguaggio e ricercatori senior di tecnologie dei processi. ...

Alexa - l'assistente vocale di Amazon assorbirà tutto il lavoro di segreteria? : ...Jeff Bezos nella sede del Washington Post Ma per lei - sono convinti al quartier generale di Seattle - è giunto il momento di lasciare le rassicuranti mura domestiche e fare l'ingresso nel mondo del ...

Alexa - l'assistente vocale di Amazon assorbirà tutto il lavoro di segreteria? <br /> : Su Alexa, Amazon punta moltissimo. La sua aspirazione è quella di riuscire a farla ‘assumere’ nella maggior parte delle aziende in veste di organizzatrice di conference call e viaggi di lavoro. E per riuscirci sta studiando tutta una serie di abilità di cui Alexa dovrà dotarsi. Chi è Alexa Non sarà di certo un’impiegata come un’altra: nata nel novembre del 2014, Alexa è ...

Alexa - l'assistente vocale di Amazon assorbirà tutto il lavoro di segreteria? : Su Alexa, Amazon punta moltissimo. La sua aspirazione è quella di riuscire a farla ‘assumere’ nella maggior parte delle aziende in veste di organizzatrice di conference call e viaggi di lavoro. E per riuscirci sta studiando tutta una serie di abilità di cui Alexa dovrà dotarsi. Chi è Alexa Non sarà di certo un’impiegata come un’altra: nata nel novembre del 2014, Alexa è ...

Amazon porterà l'assistente vocale Alexa negli uffici : New York, 30 nov. (askanews) Amazon vuole trasformare la sua assistente virtuale Alexa in una risorsa per gli uffici, e punta a far diventare il mondo del lavoro il secondo maggior settore di utilizzo del suo strumento, dopo la casa. A dare la notizia è stato Werner Vogels, chief tecnology officer dell'azienda, nel corso …

Amazon porterà l'assistente vocale Alexa negli uffici : ...offrirà una serie di servizi integrati con Windows e altre piattaforme usate negli uffici.La banca d'investimenti Rbc Capital Markets aveva previsto che entro il 2020 i device Alexa in uso nel mondo ...

Activision e Bungie portano le funzionalità di Alexa di Amazon in Destiny 2 : Bungie e Activision Publishing, (una sussidiaria di proprietà di Activision Blizzard) hanno annunciato l'introduzione dello Spettro di Destiny 2 per Alexa, dando ai giocatori di uno dei giochi più venduti del 2017 fino ad ora la prima integrazione vocale di Alexa in un'esperienza in game. Annunciato sul palco da Tom Taylor, senior vice president di Amazon Alexa e Byron Beede, Activision senior vice president Product Management di Destiny durante ...

Bungie e Activision portano le funzionalità di Alexa di Amazon in Destiny 2 : Bungie e Activision hanno annunciato l'introduzione dello Spettro di Destiny 2 per Alexa, dando ai giocatori la prima integrazione vocale di Alexa in un'esperienza in game.Annunciato sul palco da Tom Taylor, senior vice president di Amazon Alexa e Byron Beede, Activision senior vice president Product Management di Destiny durante la conferenza AWS re:Invent 2017 a Las Vegas, Nevada, Destiny 2 Ghost Skill, doppiato dalla voce in-game dell'attore ...