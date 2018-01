Allerta meteo Piemonte | Liguria e VdA | temporali | piogge e nevicate eccezionali sulle

Maltempo Liguria : prorogata l’Allerta meteo gialla fino a domani : Sono state aggiornate le previsioni sulla Liguria colpita in queste ore da una nuova ondata di Maltempo. Precipitazioni meno intense del previsto a Ponente ma la Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo previsionali, abbassandola ad un livello giallo protratto fino alla giornata di domani su tutto il territorio ligure. Mentre resta ...

Allerta meteo Veneto : stato di preallarme e attenzione per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Le previsioni Meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale del Veneto, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia : in arrivo piogge e vento : Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: una massa d’aria fredda si spinge dall’Atlantico verso l’Algeria con conseguente attivazione di correnti mediterranee verso il Nord Italia. Domani è atteso il passaggio di un intenso fronte accompagnato da venti sostenuti di Scirocco. Domani sono previste precipitazioni intense o molto intense, specie sulle Prealpi e sulla fascia pedemontana, da abbondanti ad intense sulle altre zone di ...

Allerta meteo Piemonte : rischio meteoidrologico - criticità arancione e gialla : Il Centro Funzionale Arpa Piemonte conferma il perdurare della fase di maltempo che si esaurirà nella tarda mattinata di domani, martedì 9 gennaio, in pianura e nelle fasce alpine centro – meridionali, mentre continuerà nei rilievi settentrionali. Sono previste ancora precipitazioni diffuse su tutta la regione di debole o moderata intensità, con valori forti o molto forti a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio al confine con ...

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio idrogeologico e vento forte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un’Allerta Meteo con criticità codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e vento forte a partire dalle ore 21 di oggi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e’ segnalato sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piogge - vento forte e mareggiate : “Tempo instabile per il transito di un sistema perturbato. Precipitazioni: 10-20 mm sul settore appenninico con possibili accumuli maggiori sull’ appennino piacentino e parmense dove non si escludono rovesci a carattere temporalesco. Altezza zero termico 1500 metri sul settore occidentale, 1800-2000 metri sul settore centro-orientale. Venti: fino a 70-80 Km/h sui crinali appenninici. Mare: molto mosso al largo con altezza ...

MALTEMPO. ANNULLATA L'Allerta meteo ARANCIONE - È POLEMICA. CHIAPPORI : 'È L'ULTIMA VOLTA CHE ... : Credo che i tecnici dell 'Arpal prendano le proprie decisioni in scienza e coscienza' . ' Ho emesso l'ordinanza di chiusura anticipata delle scuole solo pochi minuti fa, tutto questo è paradossale.

Maltempo - diramata la quarta Allerta meteo dell'anno : Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 8 gennaio, alla mezzanotte di domani, martedì 9 gennaio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 4, per stato del mare, emessa dall'...

Allerta meteo - Italia Sciroccata : giornata storica per il caldo senza precedenti - +24°C a Palermo - +20°C a Roma e Napoli - +17°C a Trieste : 1/27 ...

Allerta meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Meteo - Allerta maltempo in Liguria : La Protezione Civile della Liguria ha annunciato per oggi, 8 dicembre, un'allerta Meteo gialla in tutta la Regione.Tutti i dettagli.

Allerta meteo LIGURIA/ Maltempo previsioni : rischio di forti temporali su tutto il versante Levante : ALLERTA METEO LIGURIA: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione, mentre la situazione dovrebbe essere più tranquilla a Levante. Giornata di allarme METEO.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 02:05:00 GMT)

Allerta meteo : scirocco e caldo anomalo in tutt’Italia - prime criticità al Nord/Ovest per nubifragi e bufere di neve : 1/5 Bardonecchia ...

Allerta meteo Liguria : domani 8 gennaio scuole chiuse a Sanremo : La protezione civile regionale della Liguria ha emesso un’Allerta Meteo arancione: a seguito dell’avviso di criticità tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse a Sanremo. L’Associazione volontari Protezione Civile di Sanremo sta effettuando il giro della città ripetendo il seguente avviso: “Attenzione, domani 8 gennaio, Allerta arancione tutte le scuole rimarranno chiuse“. L'articolo Allerta Meteo ...