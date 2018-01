Alla scoperta dell’elettropop made in France di Sarah Caillibot

Alla scoperta della nuova Gam - La milonga del Jazz Club : ...21 gennaio il giallo comico interattivo 'Forbici Follia' di Paul Portner (allestimento originale americano di Bruce Jordan e Marylin Abrams) per il cartellone 'Per Farvi Ridere' di Torino Spettacoli. ...

Alla scoperta della Scuola Pallavolo Biellese : Intervista ad Alberto Fileppo : Al di fuori della pAllavolo invece uno sportivo di riferimento per me è Anthony Joshua, campione del mondo dei pesi massimi di pugilato, di cui sono un grande appassionato. Che cos'è per te la ...

Addio a Paola de Paoli - dallo sbarco sulla Luna Alla scoperta del bosone di Higgs : una vita per la scienza : ... collaborando dal 1970 al 'Sole 24 Ore', che da allora è stata la sua testata di riferimento, per cui si è occupata in particolare di politica della ricerca. Dal 1992 al 1998 ha fatto parte del ...

Alla scoperta di Kvarken - l'arcipelago del Nord Europa che inizia ad essere meta turistica : Si dice che, toccandolo, ci si possa bruciare… Leggi anche Isole Åland: l'arcipelago più grande del mondo è in Finlandia Albania meta turistica del 2017 l'arcipelago disabitato delle Isole Blasket in ...

Carcare - open day al Calasanzio Alla scoperta del liceo scientifico : E ancora i progetti con l'Università di Fisica e Matematica di Genova, il campus di Savona, l'associazione savonese "I giovani per la scienza". E tra gli ultimi inseriti nell'offerta proposta ai ...

Raiders of the Broken Planet : Alla scoperta di H.I.V.E. : Un nuovo personaggio si affaccia al mondo del gioco dei creatori di Castlevania: Lords of Shadow, Raiders of the Broken Planet, scopriamolo grazie al video ufficiale della software house spagnola. Raiders of the Broken Planet è ...

Ricondotto Alla vita e alle radici con la scoperta della lingua ebraica : ... raccontava con un sorriso terribilmente mite, ci fu un lungo periodo di silenzio in cui non trovava intorno a sé più nulla del suo mondo. Per non perderne le tracce, cominciò ad annotare su un ...

Pc e smartphone - scoperta fAlla nei processori : a rischio la sicurezza di tutti i dispositivi : Una falla di sicurezza mette virtualmente a rischio tutti i computer e i dispositivi mobili e riguarda i processori delle principali aziende - Intel, Arm e Amd - e per gli esperti espone gli utenti...

Alla riscoperta della natura con Monsieur de la flore : ... un monologo che porterà gli spettatori in un'avventura Alla riconquista della bellezza del mondo, Alla scoperta di specie animali, vegetali e minerali di ogni tipo. Il pubblico scoprirà le loro ...

Alla scoperta di The Japanese House - la nuova sfida indie pop britannica : Alla scoperta di The Japanese House, la nuova sfida indie pop britannica Euromusica - Dove c'è Musica Aspettando The Sound of 2018, che in questi giorni la BBC sceglierà, andiamo a ripescare una delle artiste che erano nella longlist del 2017. Lei si fa chiamare The Japanese House ma all’angranfe il suo nome è Amber Bain. A 23… Continue Reading → Alla scoperta di The Japanese House, la nuova sfida indie pop ...

Ultimo domicilio conosciuto : Alla scoperta del Grande Nord : In inverno, il bianco è un velo sopra il mondo, ovatta ogni rumore e rende prezioso ogni dettaglio della nostra esistenza, anche se talvolta la visibilità è così scarsa da non permettere di ...

Artetango : tornano a gennaio le lezioni di prova gratuite - Alla scoperta del tango argentino : lezioni aperte a tutti, una porta su un mondo affascinante e coinvolgente le cui basi sono alla portata di tutti sin dai primi movimenti: 'È per questo che il tango riesce a mettere insieme persone e ...

E adesso Angela viaggia Alla scoperta della grande bellezza (targata Unesco) : Partirà domani, alle 21.20 su Rai1, il nuovo programma di Alberto Angela, il re dell'intrattenimento colto della televisione generalista italiana. Ideale proseguimento dei successi dello show danzante di Bolle e dei concerti di Capodanno di Venezia e Vienna, esempi di tv di qualità.Il nuovo programma si intitola Meraviglie - La penisola dei tesori e sarà, sostanzialmente, un viaggio tra opere e luoghi, che testimoniano la creatività e ...