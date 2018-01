Alitalia | Calenda | ' tre le offerte | a giorni la scelta'

Calenda : 'Tre offerte per Alitalia - a breve la scelta migliore' : Lo ha detto a proposito delle parole del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan che non esclude di ricandidarsi con il Pd. 'Io resto fermo' nella decisione di non candidarmi, ha puntualizzato ...

Alitalia - Calenda : a breve scelta offerte : 9.01 "Qggi abbiamo sul piatto tre offerte. Quello che faranno i commissari, già immagino alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima,è dire quale di queste offerte è la migliore, quindi con chi si può iniziare a fare la negoziazione in esclusiva". Così il ministro dello Sviluppo economico, Calenda, su Alitalia. "Io non ho preferenze, per me la questione è molto oggettiva e la valutazione sarà fatta sui numeri",ha aggiunto il ...

Alitalia e l'amnesia di Calenda sui soldi pubblici (del suo governo) versati per salvarla : Per la cronaca, Lufthansa ha manifestato sì il suo interesse ma, nonostante le smentite dello stesso Calenda, sembra che le parti abbiano deciso di rimandare il tutto dopo le elezioni politiche del 4 ...

Alitalia - Calenda spera di chiudere entro febbraio : Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda , torna a parlare di Alitalia , questa volta nel corso del programma "24 mattino" su Radio24. "entro febbraio voglio chiudere questa storia per gli ...

Calenda : Ilva e Alitalia nei pensieri del Ministro : A metà gennaio inizieranno le negoziazioni in esclusiva per la cessione di Alitalia . Parola di Carlo Calenda . Il Ministro per lo Sviluppo Economico in un'intervista sul Corriere della Sera , spiega ...

Alitalia - Calenda : a metà gennaio negoziazioni in esclusiva : Roma, 27 dic. (askanews) A metà gennaio inizieranno le negoziazioni in esclusiva per la cessione dell'Alitalia. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, in un'intervista sul ...

Alitalia - Calenda : vendita prima elezioni : 11.40 "Vorrei chiudere prima delle elezioni, ma allo stesso tempo non voglio neanche farmi prendere per il collo". Così, su Radio Anch'io,il ministro dello Sviluppo Economico,Calenda, circa i tempi per la cessione di Alitalia."La trattativa va comunque chiusa altrimenti Alitalia non sta in piedi". Sull'Ilva,Calenda chiede al governatore della Puglia, Emiliano, di ritirare "il ricorso al Tar" contro il decreto del governo,"altrimenti ...

Alitalia - Calenda : "Governo valuterà le offerte quando saranno chiare e definite" : (Teleborsa) - 'Il Governo valuterà le offerte ricevute per la cessione dell'Alitalia quando saranno chiare e definite. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, durante la ...