Adriano Celentano | nel giorno dell’ottantesimo compleanno la messa cambia registro E i

Ornella Muti/ Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave... : Or Nella Muti : “ Nella mia vita si è rotto un po' tutto. Adriano Celentano? Quello che ha fatto è grave... ”. L'attrice si confessa in una lunga intervista e svela di essere single a 62 anni(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Adriano Celentano/ Video - gli auguri di Rita Pavone : “talento e fantasia - anche oggi nessuno come lui” : Adriano Celentano , Video : gli auguri per il Molleggiato e la "fuga" dalla sua Galbiate il giorno del suo compleanno: un trasformista capace di reinventarsi da quasi sei decenni(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Adriano CELENTANO/ Video - ‘Prisencolinensinainciusol’ in ballo : gli 80 anni celebrati da Roberto Bolle : ADRIANO CELENTANO , Video : gli auguri per il Molleggiato e la "fuga" dalla sua Galbiate il giorno del suo compleanno: un trasformista capace di reinventarsi da quasi sei decenni(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:15:00 GMT)

Mani di velluto - su Iris Adriano Celentano in una spassosa commedia con Eleonora Giorgi : Il programma sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone su www.mediaset.it , previa registrazione al sito, e in replica grazie a Mediaset on demand . Mani di velluto : la trama ...