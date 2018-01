Addio ad Andrea Fabbri | il re dell' amarena

Andrea Pirlo e l’Addio amaro al calcio : non centra la finale di Mls : Il New York City non centra l’ingresso nelle semifinali della Eastern Conference della Major League Soccer. La formazione della ‘Big Apple’ batte per 2-0, allo Yankee Stadium, il Colombus Crew che pero’, forte del 4-1 dell’andata, si qualifica per la finale. Le reti dei padroni di casa, una per tempo, portano la firma di David Villa ed Andraz Struna. amaro addio al calcio, dunque, di Andrea Pirlo, che entra nel ...