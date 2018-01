A fuoco rifiuti nel savonese | fumo denso

Roma invasa dai rifiuti : i cittadini danno fuoco ai cassonetti : La spazzatura galleggiava per le strade. Molti quartieri sono ancora ricoperti di rifiuti. Dopo le feste di Natale, a Roma è di nuovo emergenza. La corsa dell'Ama per pulire la città è stata rallentata da piogge e allagamenti e i sindacati minacciano uno sciopero per gennaio.I cittadini, in segno di protesta, hanno incendiato cassonetti e cumuli di spazzatura: numerose le segnalazioni da tutte le parti della città.OstiaCome riporta il ...