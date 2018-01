24 Ore di Daytona 2018 | nei test Alonso è 12° | Nasr davanti a tutti

Fernando Alonso in crescita verso la 24 Ore di Daytona : 12° nei test - Felipe Nasr ha il miglior tempo : Fernando Alonso si sta preparando scrupolosamente per la 24 Ore di Daytona che si correrà il 27-28 gennaio. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno, che utilizzerà la gara sul circuito statunitense in preparazione della 24 Ore di Le Mans, si è comunque ben comportato nei tanti test che si sono svolti in questi giorni. Nell’ultimo, il pilota della Ligier JS P 217 (team United Motorsport) ha chiuso in dodicesima posizione con il tempo ...

Alonso carico per la 24 Ore di Daytona : "Non temo la notte' : Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si sta cercando di adattare alle particolarità di una 24 Ore e la prova di Daytona non è fine a se stessa: l'obiettivo è naturalmente quello di farsi ...

Fernando Alonso carico per la 24 Ore di Daytona : “Non temo la notte - difficoltà per il traffico. E la preparazione fisica…” : Fernando Alonso si avvicina a grandi passi alla 24 Ore di Daytona, sua prima gara stagionale e prima endurance della vita. Tra tre settimane sarà impegnato sul circuito statunitense e intanto in questi giorni ha testato la vettura e il tracciato. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si sta cercando di adattare alle particolarità di una 24 Ore e la prova di Daytona non è fine a se stessa: l’obiettivo è naturalmente quello di farsi ...

24 Ore Daytona 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv : La 24 Ore di Daytona non è mai stata così attesa in Europa come quest’anno. La corsa di durata che si disputa sull’anello della Florida apre la stagione delle grandi competizioni automobilistiche e da sempre riscuote grande fascino oltreoceano. Su uno dei circuiti più affascinanti degli Stati Uniti d’America, la 24 Ore di Daytona offre sempre tanto spettacolo ed è molto avvincente. Al via grandi campioni tra cui Fernando ...

Alonso scende in pista a Daytona : 'Cercheremo di vincere la 24 Ore' : In pista anche Montoya, Stroll e Bruno Senna Il due volte campione del mondo di Formula 1 affronta fino a al 7 gennaio giorni fondamentali di allenamento per abituarsi alla vettura e al circuito. ...

24 Ore di Daytona – Fernando Alonso : “Bella esperienza - proveremo a vincere la gara” : Un nuovo obiettivo per Fernando Alonso, che non smette di puntare in grande, nonostante alcune stagioni deludenti nel Mondiale di Formula Uno. Il fenomeno spagnolo ora è negli Stati Uniti, con circolino rosso sulla 24 ore di Daytona. Sul primo contatto con la pista statunitense ha parlato al quotidiano iberico Marca: “E’ stato abbastanza impressionante, simile a Indianapolis l’emozione di giungere e notare la grandezza del ...

Il nuovo casco di Alonso per la 24 Ore di Daytona : ritorno - Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, sarà al volante della Ligier JS P217 della United Autosports: non è la prima volta che guida questa vettura, è già successo ad Aragon a ...

F1 : Alonso ecco il casco per la 24 Ore di Daytona : TORINO - Tutto pronto la 24 Ore di Daytona, in programma il 27 e 28 gennaio e Fernando Alonso si sta preparando scrupolosamente con i test, ma anche con la definizione di alcuni dettagli come il casco,...

F1 - Magnussen - svanisce l'ipotesi 24 Ore di Daytona : 'Sarà per un'altra volta' : ... ma per una serie di motivi non c'è stato l'accordo , sarà per un'altra volta' ha dichiarato il pilota della Haas al quotidiano danese BT , confermando come dei contatti con il mondo endurance ci ...

24 Ore di Daytona 2019 - Zanardi correrà su una BMW M8 GTE : Una nuova ed entusiasmante sfida attende Alessandro Zanardi: il pilota di Castelmaggiore correrà la 24 Ore di Daytona 2019 insieme alla BMW. Durante lanno che verrà, Alex avrà modo di prepararsi alla corsa e mettere a punto il nuovo sistema frenante che la Casa tedesca sta mettendo a punto prima di adattarlo alla M8 GTE.Verso la Florida. Nonostante l'incidente del 2001 al Lausitzring lo abbia privato delle gambe, Zanardi ha più volte dimostrato ...

F1 - Stroll conferma : "Sarò alla 24Ore di Daytona" : ROMA - Lance Stroll correrà la 24 Ore di Daytona a gennaio. La decisione del pilota Williams segue quella di un altro asso della F1 che si cimenterà nella gara di durata, Fernando Alonso. Ma se Nando ...

F1 - Stroll alla 24Ore di Daytona : ROMA - Le indiscrezioni giravano da un po', la conferma è arrivata dal diretto interessato. Lance Stroll correrà la 24 Ore di Daytona a gennaio. La decisione del pilota Williams segue quella di un ...

Alonso ci riprova : correrà la 24 Ore di Daytona a gennaio : Dopo Indianapolis, Fernando Alonso tenterà un'altra avventura nelle corse automobilistica americane, partecipando alla 24 ore di Daytona, a gennaio. Si tratterà della seconda esperienza del pilota ...

Alonso correrà la 24 Ore di Daytona : Dopo Indianapolis, Fernando Alonso tenterà un'altra avventura nelle corse automobilistica americane, partecipando alla 24 ore di Daytona, a gennaio. Si tratterà della seconda esperienza del pilota ...