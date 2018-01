: Youtuber condivide il video di un impiccato e scatena l'orrore mediatico - ChiaraBezzo : Youtuber condivide il video di un impiccato e scatena l'orrore mediatico - Dome689 : Famoso youtuber condivide un cadavere: è polemica -

(Di domenica 7 gennaio 2018) In America Logan Paul è unomolto famoso. Il suo canale è seguitissimo dai giovani. Vanta quindici milioni di followers con un business che gli permette di fatturare ogni anno decine di milioni di dollari. I ragazzi lo idolatrano e la sua fama sembrava dovesse continuare a lungo. Il biondo Logan ha commesso un errore imperdonabile che difficilmente i suoi followers potranno scordare. Il primo gennaio il ragazzo, in compagnia di due amici, ha scalato il monte Fuji in Giappone, attraversando la foresta di Aokigahara, situata ai piedi del Monte. Purtroppo la foresta è un luogo tristemente famoso per i suicidi e sono centinaia le persone che hanno scelto di togliersi la vita in quel bosco di vaste dimensioni. I tre americani hanno ripreso la loro traversatandola in rete con i followers. Le cose però a un tratto sono precipitate. I ragazzi hanno incrociato un uomo appeso a ...