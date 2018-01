: WhatsApp, lanciato aggiornamento in versione beta: novità gruppi e sticker - lucacimini82 : WhatsApp, lanciato aggiornamento in versione beta: novità gruppi e sticker - roklasconti : Dopo aver lanciato un petardo ai piedi di un disabile ecco quello che è successo... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 7 gennaio 2018) Gli ultimi dati che arrivano da fonti attendibili parlano di un calo di iscrizione per quanto riguarda: sembra infatti che tanti utenti della nota applicazione con l'icona verde siano scontenti dell'evoluzione del sistema di messaggistica istantanea, sopratutto perché lelanciate sono funzioni già viste in altri competitor di. Ad esempio, sia la registrazione delle clip senza la necessità di tener premuto il tasto e sia la nota video (che a breve sarà lanciata da) sono funzioni già viste su Telegram, che in quanto a funzioni innovative, è decisamente molto più attiva rispetto a. Telegram incrementa gli iscritti Telegram incrementa gli iscritto a tal punto che tanti stanno preferendo l'utilizzo dell'applicazione con l'icona blu a discapito della più blasonata. Questo significa che gli sviluppatori nel 2018 dovranno lavorare notevolmente ...