WhatsApp | attenzione alla nuova truffa in circolo da gennaio 2018

In arrivo le storie per WhatsApp su Instagram : attenzione ai prossimi aggiornamenti : Il 2018 potrebbe rivelarsi un anno ricco di novità per coloro che seguono sempre con attenzione le storie per Whatsapp, soprattutto in riferimento all'utenza che, contestualmente, utilizza anche una piattaforma come Instagram tanto amata dal pubblico italiano. In particolare, pare che tra i prossimi aggiornamenti possa venirsi a creare una sorta di ponte tra le due app, dando vita ad un momento storico in questo specifico contesto. Già il ...

WhatsApp - attenzione ai buoni sconto fasulli : rischio virus o dati rubati Video : Abbiamo gia' scritto in altri articoli come i sistemi di messaggistica siano diventati di uso comune non solo dei più giovani ma anche degli adulti, di come oramai anche questi ultimi lo preferiscano come forma di comunicazione a discapito di telefonate o sms, soprattutto per l'ottima funzione dei messaggi vocali che permette di registrare brevi clip audio da inviare agli utenti. Abbiamo anche parlato della continua evoluzione che sta ...

WhatsApp - attenzione ai buoni sconto fasulli : rischio virus o dati rubati : Abbiamo già scritto in altri articoli come i sistemi di messaggistica siano diventati di uso comune non solo dei più giovani ma anche degli adulti, di come oramai anche questi ultimi lo preferiscano come forma di comunicazione a discapito di telefonate o sms, soprattutto per l'ottima funzione dei messaggi vocali che permette di registrare brevi clip audio da inviare agli utenti. Abbiamo anche parlato della continua evoluzione che sta riguardando ...

WhatsApp : attenzione ai trucchetti - rischiate di essere bannati Video : #WhatsApp è una delle applicazioni per 'messaggiare' più utilizzate. Non tutti però usano l'app correttamente. Nonostante tantissimi utenti, che usano la piattaforma [Video] giornalmente, rispettino le regole, ci sono sempre 'le mele marce' che cercano di aggirare gli ostacoli imposti dalla piattaforma. Purtroppo però, avere questo tipo di comportamento ha portato a 'gravi' conseguenze per alcuni. Chi viola le regole verra' 'punito' Ci sono ...

Attenzione WhatsApp : molti utenti si ritrovano bannati - : Recentemente l'applicazione di messaggistica più utilizzata dagli utenti di tutto il mondo sta effettuando seri controlli a tappeto decidendo di bannare diversi utenti, molti dei quali, in via definitiva. A rivelarlo è stato il sito web specializzato in telefonia tecnoandroid.it, ...

WhatsApp sta bannando moltissimi utenti : fate attenzione Video : #WhatsApp nei giorni scorsi ha iniziato a bannare, temporaneamente ed in alcuni casi definitivamente, numerosi utenti colpevoli di non avere tenuto fede alle linee guida imposte dall'azienda. A rivelarlo è il sito specializzato in telefonia tecnoandroid.it, che rende noti anche i motivi che hanno portato alla sospensione o alla chiusura degli account, senza nessun preavviso per gli interessati. Vediamo perché e come evitare che il nostro account ...

WhatsApp : utenti in pericolo? Attenzione a questo messaggio Video : #WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata dalla maggior parte [Video] della popolazione. L'#App, infatti, è una delle più scaricate sugli smartphone degli appassionati della tecnologia e non solo. Attraverso la piattaforma possiamo comunicare in diversi modi con le persone a noi care. L'applicazione va infatti al di la' dei semplici messaggi, permettendo agli utenti di fare Video-chiamate, inviare messaggi vocali, immagini e ...

WhatsApp - un milione di download per l'app fasulla : attenzione alla truffa : WhatsApp, truffa ai danni di un milione di utenti Foto Tecnoandroid WhatsApp, un milione di download per l'app fasulla: attenzione alla truffa Molto spesso cadere in inganno può essere molto più ...

WhatsApp - un milione di download per l'app fake : attenzione - è una truffa : WhatsApp, truffa ai danni di un milione di utenti Foto Tecnoandroid WhatsApp, un milione di download per l'app fake: attenzione, è una truffa Molto spesso cadere in inganno può essere molto più facile ...

WhatsApp - un milione di download per l'app fake : attenzione alla truffa : WhatsApp, truffa ai danni di un milione di utenti Foto Tecnoandroid WhatsApp, un milione di download per l'app fake: attenzione alla truffa Molto spesso cadere in inganno può essere molto più facile ...

WhatsApp - attenzione all'app finta : milioni di download : WhatsApp, attenzione all'app finta: milioni di download WhatsApp, attenzione all'app finta: milioni di download WhatsApp è un'applicazione utile perchè ci consente in poco tempo di raggiungere le ...

Attenzione al finto WhatsApp : ha fregato un milione di persone : Google l'ha rimossa, ma intanto è stata scaricata oltre un milione di volte. I proprietari di dispositivi Android credevano si trattasse dell'applicazione WhatsApp, invece era una versione fasulla, un'imitazione dell'app...

Un finto WhatsApp installa annunci : fate attenzione : Nei giorni scorsi sul Play Store era presente un’app falsa che poteva tranquillamente essere scambiata per Whatsapp dagli utenti meno attenti. E così è stato. L’app ha registrato più di un milione di download, dimostrando come la “truffa” sia stata efficace. Whatsapp: condividere posizione in tempo realeWhatsapp diventa sempre più social e vi permette di condividere la posizione in tempo reale: ecco come funziona la nuova ...

WhatsApp - attenzione alla nuova truffa : ecco come difendersi : Whatsapp ha mandato in pensione i vecchi sms. Da quando gli smartphone sono dilagati, il popolare servizio di messaggistica istantanea è diventato quasi un supplemento della vita quotidiana. Rappresenta un sistema attraverso cui è facile scambiare file, immagini e persino files. C'è chi lo utilizza come strumento di comunicazione nel lavoro, chi per restare in contatto con le persone care e chi per chiamate e videochiamate gratuite sfruttando la ...