Voto | su twitter il simbolo di Forza Italia | cè Berlusconi presidente

TeleVoto Amici - come si vota il sabato : numero teleVoto - Witty - app Mediaset Fan e Twitter : come si vota ad Amici il sabato? Un televoto è aperto per tutta la settimana per eleggere il preferito dal pubblico, un altro, invece, durante la sfida tra squadra Fuoco e squadra Ferro. Se avete intenzione di sostenere il vostro cantante o ballerino preferito, non dovete far altro che sapere tutte le modalità di voto e il numero del televoto, ma anche come si fa a votare su Witty, tramite l'app Mediaset Fan e se è possibile esprimere la propria ...