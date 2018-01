Volo in vetta | Wonder prende quota

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 gennaio 2018) La classifica che chiude il 2017 (dati relativi al 24-30 dicembre) non è segnata da grossi scossoni. Ovviamente i volumi calano dopo l'orgia di acquisti natalizi. Ma questo non ha avuto grossi influssi sulle prime posizioni. Fabioresiste in testa con Quando tutto inizia (Mondadori). Però è tornato a vendere le normali 16mila e 400 copie, mentre nella settimana precedente ne ha vendute ben 43mila e 400.Tutti gli altri calano più o meno proporzionalmente. Così Dan Brown con Origin (Mondadori) si posiziona ancora secondo a circa 12mila e 300 copie. Un buon recupero natalizio, questo di Origin, che sembrava essere un best-seller un po' sotto tono per gli standard mirabolanti dello scrittore americano, ma che nelle ultime settimane ha macinato più che bene. Stabile al terzo posto Isabel Allende. Oltre l'inverno (Feltrinelli) scende da 35mila e rotte copie a 11 mila e ...