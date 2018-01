Volley femminile | Serie A1 2018 – Firenze esonera Marco Bracci | ingaggiato Gianni Caprara!

: APD SAN PAOLO OSTIENSE - SPORTING POMEZIA PAVONA PALLAVOLO 3-1 | #DFC #lazio #volley | COMMENTA: - risultativolley : APD SAN PAOLO OSTIENSE - SPORTING POMEZIA PAVONA PALLAVOLO 3-1 | #DFC #lazio #volley | COMMENTA: - risultativolley : LIBERTAS GENZANO - DESKTOPVIRTUALE.IT-PROMETEO 3-2 | #DFC #lazio #volley | COMMENTA: - StampToscana : Volley femminile: il Bisonte ko con l’Imoco, Bracci esonerato - risultativolley : LA BULLETTA - VALDARNISIEME 3-2 | #DFC #toscana #volley | COMMENTA: - risultativolley : ASD SPORT 2000 - PALLAVOLO CIAMPINO 3-2 | #DFC #lazio #volley | COMMENTA: -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Ora è ufficiale:Caprara è il nuovo allenatore di. L'annuncio arriva al termine della sconfitta delle toscane contro Conegliano nel match valido per la 13^ giornata delleA1. Il coach di Medicina non poteva essere presente oggi in panchina visto che era in vacanza alle Maldive e rientrerà di fretta a inizio settimana.to dunqueche comunque aveva portato la squadra ai quarti di finale di Coppa Italia e la lascia in ottava posizione in campionato, in piena lotta per accedere ai playoff. Il 55enne torna così ad allenare dopo qualche mese di pausa (aveva lasciato Casalmaggiore al termine della passata stagione), nel suo palmares figurano ben quattro scudetti e 4 Champions League.