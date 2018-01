Volley | A2 Femminile | secondo successo consecutivo per il Club Italia

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Firenze esonera Marco Bracci - ingaggiato Gianni Caprara! : Ora è ufficiale: Gianni Caprara è il nuovo allenatore di Firenze. L’annuncio arriva al termine della sconfitta delle toscane contro Conegliano nel match valido per la 13^ giornata delle Serie A1. Il coach di Medicina non poteva essere presente oggi in panchina visto che era in vacanza alle Maldive e rientrerà di fretta a inizio settimana. esonerato dunque Marco Bracci che comunque aveva portato la squadra ai quarti di finale di Coppa ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

Volley : A2 Femminile - Madonna non è più il tecnico della VolAlto : CASERTA- Ancora un cambio di panchina nella tribolata stagione della VolAlto Caserta . Oggi si è dimesso Arcangelo Madonna il tecnico che gudiava la squadra campana dallo scorso 27 novembre dopo l'...

Volley : A1 Femminile - Pomì perfetta - travolta Scandicci : IL TABELLINO- POMI' CASALMAGGIORE - SAVINO DEL BENE Scandicci 3-1 (25-19 15-25 25-21 25-18) POMI' CASALMAGGIORE: Martinez 15, Stevanovic 7, Zago 15, Starcevic 9, Guiggi 11, Lo Bianco 1, Sirressi (L), ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Casalmaggiore risorge : sconfitta Scandicci! Lo Bianco e compagne in risalita : Casalmaggiore si rialza nel momento più difficile della sua storia e sconfigge Scandicci per 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18) nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A1 di Volley femminile: le ragazze in rosa, decime in classifica, riescono a sconfiggere la terza della classe che invece non si riprende dallo smacco subito in Coppa Italia. Una prova di carattere da parte delle lombarde che provano a uscire dalla zona retrocessione e ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile stacca il pass europeo : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- La Nazionale Under 17 Femminile , al pari dell'Under 18 Maschile, vince il suo raggruppamento di Qualificazione agli Europei vincendo stasera la terza partita su tre ...

Volley Femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U17 2017! Battuta la Polonia - show di Omoruyi e Bolzonetti : L’Italia si è qualificata agli Europei U17 2018 di Volley femminile che si disputeranno ad aprile in Bulgaria. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13; 23-25; 25-14; 25-10) nel decisivo match del torneo di qualificazione che si è disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). Davanti a 1400 spettatori, le ragazze di coach Fanni (Mencarelli è impegnato con Busto Arsizio) hanno sciorinato una grande prestazione di squadra a muro ...

Volley : A1 Femminile - la 2a di ritorno apre con Pomì-Savino Del Bene : ... in diretta su Rai Sport HD alle 20.30.La formazione Cristiano Lucchi, salutata Sarah Pavan e pronte ad accogliere l'olandese Grothues-Balkenstein , cercheranno di cominciare al meglio il nuovo anno ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile super con la Croazia : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- Va con il vento in poppa l' Italia Under 17 Femminile che nella seconda partita del torneo di Qualificazione agli Europei di Bassano Del Grappa supera 3-0 (25-20, 25-17, ...