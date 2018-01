Volley | A1 Femminile | Pomì perfetta | travolta Scandicci

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Casalmaggiore risorge : sconfitta Scandicci! Lo Bianco e compagne in risalita : Casalmaggiore si rialza nel momento più difficile della sua storia e sconfigge Scandicci per 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18) nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A1 di Volley femminile: le ragazze in rosa, decime in classifica, riescono a sconfiggere la terza della classe che invece non si riprende dallo smacco subito in Coppa Italia. Una prova di carattere da parte delle lombarde che provano a uscire dalla zona retrocessione e ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile stacca il pass europeo : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- La Nazionale Under 17 Femminile , al pari dell'Under 18 Maschile, vince il suo raggruppamento di Qualificazione agli Europei vincendo stasera la terza partita su tre ...

Volley Femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U17 2017! Battuta la Polonia - show di Omoruyi e Bolzonetti : L’Italia si è qualificata agli Europei U17 2018 di Volley femminile che si disputeranno ad aprile in Bulgaria. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13; 23-25; 25-14; 25-10) nel decisivo match del torneo di qualificazione che si è disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). Davanti a 1400 spettatori, le ragazze di coach Fanni (Mencarelli è impegnato con Busto Arsizio) hanno sciorinato una grande prestazione di squadra a muro ...

Volley : A1 Femminile - la 2a di ritorno apre con Pomì-Savino Del Bene : ... in diretta su Rai Sport HD alle 20.30.La formazione Cristiano Lucchi, salutata Sarah Pavan e pronte ad accogliere l'olandese Grothues-Balkenstein , cercheranno di cominciare al meglio il nuovo anno ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile super con la Croazia : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- Va con il vento in poppa l' Italia Under 17 Femminile che nella seconda partita del torneo di Qualificazione agli Europei di Bassano Del Grappa supera 3-0 (25-20, 25-17, ...

Volley : A2 Femminile - parte il ritorno - Cuneo difende il primato : ROMA- Conclusa la fase ascendente del campionato l'A2 Femminile torna in campo nel giorno della Befana (ore 17.00) per la 1a giornata di ritorno. Classifica cortissima con sei squadre in cinque punti, ...

Volley Femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Si torna in campo! 13^ giornata : Conegliano - Novara e Scandicci lottano a distanza : torna in campo la Serie A1 di Volley femminile che è ferma da Santo Stefano. Il massimo campionato italiano si era preso una pausa per la Coppa Italia e per il Capodanno, si gioca nel weekend dell’Epifania. Spazio alla 13^ giornata (la seconda del girone di ritorno) con le big che si sfideranno a distanza. La capolista Conegliano vola a Firenze. Le Pantere non dovrebbero avere particolari problemi contro le toscane che inseguono punti ...

Volley Femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Italia straripante sull’Austria - Cagnin e Omoruyi a valanga : L’Italia travolge l’Austria con uno straripante 3-0 (25-14; 25-10; 25-8) nel primo incontro del torneo di qualificazione agli Europei U17 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato le modeste avversarie spingendo al servizio (11 aces) e a muro (4), trascinate da una sontuosa Emma Cagnin (14 punti, 56% in attacco) e da Loveth Omoruyi (11). Meritano una menzione le bordate al servizio di Linda ...

Volley : A2 Femminile - Vilponen non è più una giocatrice di Brescia : Brescia -Si separano le strade della Millenium Savallese Brescia e di Pauliina Henrietta Vilponen . La giocatrice finlandese, giunta lo scorso luglio a rinforzare l'organico della squadra allenata di ...

Volley Femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley Femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - programma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Volley : A1 Femminile - a Casalmaggiore arriva Maret Grothues : Casalmaggiore (CREMONA)- Dopo la partenza di Chunlei Zeng , la società di via Baslenga ha lavorato molto sul mercato per trovare una banda ricettrice, ruolo fondamentale nei dettami societari. La ...

Volley : A2 Femminile - si separano le strade di Bacciotini e Soverato : Soverato (CATANZARO) -Si interrompe il matrimonio fra la palleggiatrice Barbara Bacciottini ed il Volley Soverato . L'atleta toscana, tornata a giocare in Calabria in estate dopo tre stagioni, e la ...