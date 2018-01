Volley | A1 Femminile | Conegliano espugna Firenze | Pesaro toglie un punto a Novara

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Conegliano allunga in vetta! Novara si salva con Pesaro - scivolone Busto Arsizio - Monza vola : Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di Volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i ...

Volley : A2 Femminile - Madonna non è più il tecnico della VolAlto : CASERTA- Ancora un cambio di panchina nella tribolata stagione della VolAlto Caserta . Oggi si è dimesso Arcangelo Madonna il tecnico che gudiava la squadra campana dallo scorso 27 novembre dopo l'...

Risultati Volley femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score delle partite (Serie A1 13^ giornata) : Risultati volley femminiile: Classifica della serie A1 e diretta live score delle partite previste oggi 7 gennaio 2018 per la 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. (Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 06:25:00 GMT)

Volley : A1 Femminile - Pomì perfetta - travolta Scandicci : IL TABELLINO- POMI' CASALMAGGIORE - SAVINO DEL BENE Scandicci 3-1 (25-19 15-25 25-21 25-18) POMI' CASALMAGGIORE: Martinez 15, Stevanovic 7, Zago 15, Starcevic 9, Guiggi 11, Lo Bianco 1, Sirressi (L), ...

Volley Femminile - Serie A1 2018 – Casalmaggiore risorge : sconfitta Scandicci! Lo Bianco e compagne in risalita : Casalmaggiore si rialza nel momento più difficile della sua storia e sconfigge Scandicci per 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18) nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A1 di Volley femminile: le ragazze in rosa, decime in classifica, riescono a sconfiggere la terza della classe che invece non si riprende dallo smacco subito in Coppa Italia. Una prova di carattere da parte delle lombarde che provano a uscire dalla zona retrocessione e ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile stacca il pass europeo : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- La Nazionale Under 17 Femminile , al pari dell'Under 18 Maschile, vince il suo raggruppamento di Qualificazione agli Europei vincendo stasera la terza partita su tre ...

Volley Femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U17 2017! Battuta la Polonia - show di Omoruyi e Bolzonetti : L’Italia si è qualificata agli Europei U17 2018 di Volley femminile che si disputeranno ad aprile in Bulgaria. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13; 23-25; 25-14; 25-10) nel decisivo match del torneo di qualificazione che si è disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). Davanti a 1400 spettatori, le ragazze di coach Fanni (Mencarelli è impegnato con Busto Arsizio) hanno sciorinato una grande prestazione di squadra a muro ...

Volley : A1 Femminile - la 2a di ritorno apre con Pomì-Savino Del Bene : ... in diretta su Rai Sport HD alle 20.30.La formazione Cristiano Lucchi, salutata Sarah Pavan e pronte ad accogliere l'olandese Grothues-Balkenstein , cercheranno di cominciare al meglio il nuovo anno ...

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.17 Femminile super con la Croazia : BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)- Va con il vento in poppa l' Italia Under 17 Femminile che nella seconda partita del torneo di Qualificazione agli Europei di Bassano Del Grappa supera 3-0 (25-20, 25-17, ...

Volley : A2 Femminile - parte il ritorno - Cuneo difende il primato : ROMA- Conclusa la fase ascendente del campionato l'A2 Femminile torna in campo nel giorno della Befana (ore 17.00) per la 1a giornata di ritorno. Classifica cortissima con sei squadre in cinque punti, ...

Volley Femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...