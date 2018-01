Villa Hallyday | un sogno rock da 35 milioni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 7 gennaio 2018) Costa caro ildi vivere nella casa dellastar. Almeno trenta. È questo il (presumibile) prezzo della principesca magione di Johnny, in cui l'Elvis de nous autres visse a lungo e morì un mesetto fa.La casa - messa in vendita da ieri - ha un nome che non è Graceland ma «La Savannah» e si trova a Marnes-la-Coquette nel dipartimento di Hauts de Seine, pochi chilometri a Sud-Ovest di Parigi e molto vicina a un'altra reggia leggermente più celebre, quella di Versailles. «La Savannah» però a suo modo si difende: lapropriamente detta, acquistata dacon la moglie Laeticia Boudou nel 1999 e interamente ristrutturata nel 2010, ha una superficie di 900 metri quadri e tra i tanti benefit c'è anche una sala cinematografica professionale. E poi c'è un giardino di 5mila metri nei quali trovano ...