Video Napoli Verona 2-0 | highlights e gol Caracciolo | dobbiamo dare di più Serie A

Video Goal Napoli-Verona Highlights e Tabellino 20° Giornata Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Verona 2-0 : Cronaca e Video Goal Koulibaly, Callejon 20° Giornata Serie A 6 Gennaio 2018 Il match finisce 2-0 e i partenopei si portano in prima posizione in classifica a +4 sulla Juventus e +9 sull’Inter, che ieri sera è stata raggiunta nel finale dalla Fiorentina. Il risultato sarebbe potuto essere più ampio data la fragilità della formazione di Pecchia (soprattutto del portiere Nicolas, parso molto ...

Var in Milan Crotone/ Video : annullato il gol di Kessie - convalidato quello di Koulibaly in Napoli Verona : Il Video del gol annullato in Milan Crotone: il Var cambia la decisione dell'arbitro in merito a quello che sarebbe stato il potenziale raddoppio rossonero, firmato da Franck Kessie(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:48:00 GMT)