Video Genoa-Sassuolo 1-0 | highlights e gol della partita Serie A 20^ giornata

L'indiscrezione di Di Marzio : 'Il giocatore vuole solo il Genoa' Video : #domenico criscito e il #Genoa, un incontro che può far decollare una trattativa di mercato. Nelle scorse ore il laterale dello Zenit Sanpietroburgo era in tribuna al Luigi Ferraris per assistere alla sfida tra i rossoblu e il Sassuolo [Video]. La sua presenza ha portato fortuna al Grifone, che ha vinto di misura grazie ad un gol bellissimo di Galabinov. Le parole di Gianluca Di Marzio Chissa' che il ruggito della Nord non gli abbia fatto ...

DIRETTA/ Genoa-Sassuolo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Lapadula non trova la porta : DIRETTA Genoa Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:22:00 GMT)

Diretta/ Genoa-Sassuolo (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Duncan non impegna Perin : Diretta Genoa Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Diretta / Genoa Sassuolo streaming Video e tv : quote - testa a testa - probabili formazioni e orario : Diretta Genoa Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Ballardini indica la via : ecco la possibile formazione del Genoa dopo il mercato Video : Testa al Sassuolo, ma anche al calciomercato. Il #Genoa si divide tra campionato e trattative, alla vigilia della pausa invernale che terminera' il 22 gennaio con la trasferta a Torino per affrontare la Juventus. Vincere giocando bene è il diktat illustrato da Davide Ballardini [Video] in conferenza stampa. Il tecnico del Genoa vuole portare a casa una vittoria per migliorare la classifica e tenere la squadra a distanza di sicurezza dalla zona ...

Genoa Sassuolo/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Genoa Sassuolo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:15:00 GMT)

Complicazioni per Acquah - il Genoa vira su un altro centrocampista di A Video : In casa #Genoa continua a tenere banco la situazione legata al rinforzo a centrocampo. Il calciomercato è appena cominciato, ma i rossoblu si stanno muovendo da tempo per completare l'organico. La pista che porterebbe ad #Acquah del Torino sembrerebbe essere sempre più complicata perchè le pretese economiche del Torino continuano a risultare troppo distanti dalle possibilita' del Grifone [Video]. I granata non hanno intenzione di cedere al ...

Genoa : nuova idea di mercato e una possibile cessione Video : Il #Genoa sta sondando il terreno per Letizia, terzino in forza al Benevento che potrebbe cambiare casacca in questo calciomercato di riparazione. Il classe 1990 è un giocatore che piace molto a Giorgio Perinetti e a Davide Ballardini: corsa e grande resistenza, l'ex Carpi può essere schierato anche come esterno destro di un centrocampo a quattro. Ripresi i contatti col Benevento La sua duttilita' intriga il Genoa, che nelle scorse settimane ...

Genoa : si intensifica un obiettivo di mercato - una pista si raffredda Video : Rinforzi pronti per il centrocampo [Video] di Davide Ballardini. In casa #Genoa si lavora sempre più con maggiore insistenza alla pista Acquah, dopo il no della Juventus per Sturaro. Genoa in pressing per il ghanese In questi ultimi giorni sono ripresi i contatti col giocatore e col Torino per trovare un accordo. Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, vuole capire costi e fattibilita' dell'affare [Video]: il Grifone, considerate le ...

Calciomercato Genoa : le voci su Pjaca - ecco la verità Video : Un'ipotesi che molto difficilmente si concretizzera'. E' quella di vedere Pjaca con la maglia del Genoa [Video]: il giocatore della #Juventus è stato accostato al Grifone dal quotidiano Tuttosport, in vista del prossimo Calciomercato invernale. La societa' genovese, però, ha altre priorita' e resta in coda per il trequartista bianconero che piace molto a Davide Ballardini. Pjaca verso lo Schalke Il #Genoa non ha presentato alcuna offerta ...

Genoa : il mercato che sarà e il 'regalo' per Davide Ballardini Video : Quando si parla di #Calciomercato, il #Genoa risulta tra le squadre più chiacchierate dalla stampa. Eppure questa finestra invernale del 2018 non dovrebbe portare particolari scossoni ai tifosi rossoblu. Le idee della societa', infatti, sono piuttosto chiare: prendere un centrocampista e sfoltire l'organico. Un mercato di opportunita' Nulla di nuovo in questo senso, ne stiamo parlando da tempo. In questo articolo, però, vogliamo andare oltre le ...

DIRETTA / Torino Genoa (risultato finale 0-0) : gara a reti inviolate! Streaming Video e tv : DIRETTA Torino Genoa Streaming video e tv. All'Olimpico una sfida di grande tradizione per la 19^ giornata di Serie A: probabili formazioni, quote, orario, risultato live(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:55:00 GMT)

Torino-Genoa 0-0 pagelle - voti e highlights 19^ giornata : super Perin salva il Grifone (Video) : Torino-Genoa 0-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: super Perin salva il Grifone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Genoa 0-0 pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Torino e Genoa non si fanno male. Granata molto più pericolosi nell’arco dei 90 minuti ed avrebbero meritato di più. Un super Perin porta un punto prezioso ai ...

Diretta / Torino Genoa streaming Video e tv : quote - numeri del match - probabili formazioni e orario : Diretta Torino Genoa streaming video e tv. All'Olimpico una sfida di grande tradizione per la 19^ giornata di Serie A: probabili formazioni, quote, orario, risultato live(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 13:19:00 GMT)