VIDEO Cagliari-Juventus 0-1 | highlights e gol Barzagli | così si vincono i campionati

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Padoin : noi penalizzati (Serie A 20^ giornata) : Video Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 11:29:00 GMT)

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Allegri e la classifica (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Cagliari-Juventus 0-1 : Bernardeschi - highlights VIDEO : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con la Serie A. Alle 20.45 alla Sardegna Arena il Cagliari sopita la #Juventus per un match che può risultare importantissimo per i bianconeri che hanno bisogno dei 3 punti per non perdere terreno dal Napoli capolista, che in giornata ha liquidato il Verona [Video] con 2 reti. Ma anche la formazione sarda ha bisogno di punti per raggiungere il prima possibile l'ipotetica quota salvezza e giocare così in ...

Cagliari-Juventus 0-1 : decide un gol di Bernardeschi nel secondo tempo (VIDEO Gol) : La Juventus grazie ad un gol di Bernardeschi è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari. I bianconeri dunque tengono il passo del Napoli che nel pomeriggio aveva vinto per 2-0 contro il Verona. La ...

VIDEO Gol Cagliari-Juventus 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Cagliari-Juventus 0-1: Cronaca e Video Gol Bernardeschi 20^ Giornata Serie A 6 Gennaio 2018. Alla Sardegna Arena la Juventus sconfigge seppur soffrendo il piccolo Cagliari grazie alla rete di Federico Bernardeschi che riesce a far portare a casa i 3 punti ai bianconeri, i quali non giocano affatto una partita entusiasante ma riescono comunque ad ottenere una vittoria assai importante per la classifica di Serie A. I sardi ...

Cagliari-Juventus 0-1 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) : Cagliari-Juventus 0-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Bernardeschi gol da tre punti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – La Juventus tiene, a fatica, il passo del Napoli ed espugna con un gol di Bernardeschi a 15 dalla fine la Sardegna Arena nell’ultimo posticipo della 20° giornata della Serie A 2017-2018. Per i ...

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato finale 0-1) streaming VIDEO e tv : vittoria esterna dei bianconeri! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 22:32:00 GMT)

Cagliari-Juventus - clamoroso rigore non concesso ai sardi : adesso qualcuno dia delle spiegazioni! [VIDEO] : Cagliari e Juventus sono in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, un match che sta regalando grosse emozioni. Partita più difficile del previsto per la squadra di Massimiliano Allegri, in grande difficoltà già dai primi minuti. La gara si sblocca al 74′, grande giocata di Douglas Costa che serve perfettamente Bernardeschi che non può sbagliare. Qualche minuto più tardi un episodio clamoroso, fallo di mano netto da parte di ...

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : colpo di scena - si fa male Dybala! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:49:00 GMT)

Diretta/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : miracolo di Szczesny su Farias! : Diretta Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:25:00 GMT)

DIRETTA/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : tante emozioni sul terreno di gioco : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 21:06:00 GMT)

Diretta/ Cagliari-Juventus (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : traversa di Dybala! : Diretta Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:47:00 GMT)

DIRETTA/ Cagliari Juventus (risultato live 0-0) info streaming VIDEO e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:30:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Juventus streaming VIDEO e tv : testa a testa e orario - probabili formazioni e quote : Diretta Cagliari Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Sardegna Arena, valida per la ventesima giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:47:00 GMT)