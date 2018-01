Vi racconto la vera Marina Ripa di Meana | femminista seduttrice

: @costi_mila ce ne sono di peggio... se vuoi ti racconto la mia ultima conoscenza... meno male non da Twitter una vera schizzoide - andrea_maiore : @costi_mila ce ne sono di peggio... se vuoi ti racconto la mia ultima conoscenza... meno male non da Twitter una vera schizzoide - IleanaMoriconi : RT @Spazinclusi3: "Il racconto di Sara Gambolati è stata una vera sorpresa, piacque subito a tutto il collettivo. Siamo sicuri che sentirem… - L_illuminato : RT @Spazinclusi3: "Il racconto di Sara Gambolati è stata una vera sorpresa, piacque subito a tutto il collettivo. Siamo sicuri che sentirem… - Doriana_Greys : @Dio Però pure tu hai un pubblico niente male, un racconto Fantasy spacciato per storia vera, ed ancora tra i primi in classifica. - Apollo_MX5 : @Joeblac60777869 @IlariaBifarini @ValeMameli per spiegare ti racconto una storia vera. Al liceo (primi anni '90),… -

Leggi la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2018) È stata certamente il personaggio più notevole di quel passaggio d'epoca, da un piccolo mondo antico a un piccolo mondo moderno. Un caso interessante di femminismo non classico, non provocatorio, non ...