Verona | cadavere fatto a pezzi | ecco cosa ha incastrato i due fermati albanesi

(Di domenica 7 gennaio 2018) Sembrano essere giunte ad una reale svolta le indagini sul terribile caso di Valeggio sul Mincio, in provincia di. La donna marocchina, identificata come Khadija Bencheick, sembra essere stata uccisa e ridotta in diecidal convivente Agim Ajdinaj e dal nipote di lui, Lisand Ruzhdija, entrambi. A portare le forze dell'ordine sulle tracce dei due uomini, nei giorni scorsi, sembra sia stato l'esame delle celle telefoniche della zona. Il segnale dei cellulari di Agim Ajdinaj e di Lisand Ruzhdija, infatti, ha agganciato la cella telefonica posta in località Gardoni, luogo in cui è stato abbandonato ildella vittima, in un lasso di tempo compatibile con il possibile abbandono del. Ancora una volta, dunque, la tecnologia è stata di grande ausilio alle indagini, permettendo agli inquirenti di fare un importante passo avanti....