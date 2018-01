: @2soddusu Vabbeh Ale ci rinuncio, parti prevenuto...ti ho portato 2 episodi dove la juve è stata sfavorita e ha per… - giapu81 : @2soddusu Vabbeh Ale ci rinuncio, parti prevenuto...ti ho portato 2 episodi dove la juve è stata sfavorita e ha per… - CalcioWeb : Vedi la Juve e poi "muori": Calvarese fa la fine di Doveri, ma così non si risolve il problema #CagliariJuve - ciadato : RT @GiuMusciola: @realvarriale @calcio_cagliari Su Pavoletti ha dato vantaggio al Cagliari, che non ha neanche buttato fuori il pallone (sa… - speranza58 : RT @elpme10: Il punto è: arbitro, vedi sei giocatori fermarsi ed alzare la mano, vuò verè che' cazz' e succies'? E vale per tutti, mica sol… - elpme10 : Il punto è: arbitro, vedi sei giocatori fermarsi ed alzare la mano, vuò verè che' cazz' e succies'? E vale per tutti, mica solo per la Juve. -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2018) “Napoli e poi muori” si dice in terra partenopea, in ambito calcistico nell’ultima settimana si potrebbe invece dire: “arbitri lae poi muori”.è stato per il fischiettodopontus-Torino di Coppa Italia, arbitro fermato dall’Aia dopo una gestione non esemplare di un caso molto delicato che ha mandato su tutte le furie Mihajlovic. Probabilmente verrà fermato anchedopo l’ormai noto fallo di mano di Bernardeschi della gara che lantus ha giocato ieri a Cagliari. L’Aia insomma tenta di mettere una pezza ad una situazione a dir poco scomoda, ma tale pezza serve a poco. Ma ha senso questa soluzione di ripiego? Non vedere in camponella prossima giornata di certo interesserà a poco al Cagliari, una “punizione” che si riflette sulla giornata successiva è solo un palliativo inutile. ...