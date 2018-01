: Varric, celebre nano di Dragon Age, pubblica il suo libro nel mondo reale #DragonAge - Eurogamer_it : Varric, celebre nano di Dragon Age, pubblica il suo libro nel mondo reale #DragonAge -

(Di domenica 7 gennaio 2018)Tethras è il famosoprotagonista di diversi capitoli diAge. Oltre cacciatore, è anche un famoso scrittore, per cui non dovrebbe stupire che il suo romanzo abbia raggiunto anche il.Come racconta Kotaku, Il suo romanzo "Hard in Hightown" nel continente di Thedas è un best seller per cui non poteva certo esimersi dall'esseto anche qui da noi. Ilè previsto per luglio edito da Dark Horse Books d distribuito da Penguin Random House. Poco meno di cento pagine al costo di 20 dollari, nelle quali potremo leggere nella sua interezza il capolavoro diper la prima volta. In questa edizione avremo una rivisitazione didi una lotta fittizia tra differenti fazioni nella città di Kirkwall, doveAge 2 ha luogo.Lo leggerete?Read more…